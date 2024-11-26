Инновационный ускоритель для ткацкого станка разработали в Новосибирске

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) создают отечественное оборудование для ткацких станков.
К примеру, разработанный в вузе ускоритель увеличивает производительность станков и качество продукции.
— Ускоритель прокладчика уточной нити ткацкого станка представляет собой устройство, которое работает как поршневой двигатель и управляется сигналами от других частей станка, таких как энкодер (устройство, которое определяет угол поворота вращающегося объекта), — рассказал Семен Бурманов, аспирант кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ.
Как отмечает аспирант, у многих ускорителей нет возвратного механизма, который делает процесс беспрерывным. Однако в новосибирском устройстве он есть.
В числе преимуществ — стоимость (аналоги стоят на 30-35% дороже), производительность на 40% выше. Подчеркивается, что ПО можно адаптировать под станки разного вида. По мнению разработчиков, ускоритель может заинтересовать предприятия легкой промышленности.
Сейчас ускоритель прошел этап лабораторных испытаний (процесс запуска и отладки устройства). Разработчики готовятся к испытаниям на производстве.
Ранее редакция сообщала о том, что разработка НГТУ позволит снизить затраты торговых компаний.
Источник фото: НГТУ / Автор — разработчики
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