Инновационный ускоритель для ткацкого станка разработали в Новосибирске

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) создают отечественное оборудование для ткацких станков.

К примеру, разработанный в вузе ускоритель увеличивает производительность станков и качество продукции.

— Ускоритель прокладчика уточной нити ткацкого станка представляет собой устройство, которое работает как поршневой двигатель и управляется сигналами от других частей станка, таких как энкодер (устройство, которое определяет угол поворота вращающегося объекта), — рассказал Семен Бурманов, аспирант кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ.

Как отмечает аспирант, у многих ускорителей нет возвратного механизма, который делает процесс беспрерывным. Однако в новосибирском устройстве он есть.

В числе преимуществ — стоимость (аналоги стоят на 30-35% дороже), производительность на 40% выше. Подчеркивается, что ПО можно адаптировать под станки разного вида. По мнению разработчиков, ускоритель может заинтересовать предприятия легкой промышленности.

Сейчас ускоритель прошел этап лабораторных испытаний (процесс запуска и отладки устройства). Разработчики готовятся к испытаниям на производстве.

Ранее редакция сообщала о том, что разработка НГТУ позволит снизить затраты торговых компаний.