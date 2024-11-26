Новосибирский производитель победил в российском конкурсе «Бренд года»

Новосибирская компания «Катэрвил» признана победителем «Бренд года в России» в номинации «Инклюзивная среда: товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых». Об этом сообщила мэрия Новосибирска. Глава города Максим Кудрявцев напомнил, что разработчик является резидентом городского бизнес-инкубатора, расположенного на улице Троллейной.

«Бренд года в России» выбирают второй год подряд. В 2023 году победителями стали 55 брендов, всего было подано свыше 300 заявок. На этот раз конкуренция была еще жестче, а заявок почти вдвое больше —500.

Компания «Катэрвил» занимается производством электрической ступенькоходно-вездеходной инвалидной коляски. Ее создал выпускник механико-технологического факультета НГТУ Иван Невзоров еще в 2015 году. Совместно со своей командой из фирмы «Катэрвиль» и московской компанией «Нейроботикс» он провел тестирование прототипа. Испытания доказали, что инвалидной коляской можно управлять при помощи импульсов головного мозга.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские компании разрабатывают «умную одежду» для людей с ОВЗ, а также оборудование для доступной среды.