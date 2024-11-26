За обман пенсионерки в Москве задержали двух новосибирцев

В Москве задержаны двое новосибирцев, которые обманули 75-летнюю пенсионерку на 2 миллиона рублей. Как сообщает МВД.МЕДИА, их обвиняют в мошенничестве.

Правоохранители выяснили, что неизвестный позвонил пожилой женщине и попросил продиктовать номер страхового полиса. Сделал он это под предлогом перезаключения договора на использование услуг связи. Второй аферист позвонил после и представился сотрудник правоохранительных органов.

— На протяжении нескольких дней убеждал пожилую женщину, что её сбережения в банке находятся под угрозой хищения, — говорится в сообщении МВД.МЕДИА.

Женщина поддалась и трижды сняла деньги со счета и передала их курьерам. Однако, когда сумма посылок перевесила 2 миллиона она заподозрила неладное.

Оказалось, что деньги выманивали два уроженца Новосибирска 18-ти и 19 лет. Их удалось задержать в Подмосковье.

Фигуранты дела конвертировали похищенное в крипту, а затем переводили кураторам, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

Ранее редакция сообщала о том, что курьер-новосибирец помог мошенникам обмануть 80-летнюю москвичку.