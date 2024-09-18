Разработка НГТУ позволит снизить затраты торговых компаний

Студентка факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Эрика Герценбергер создала методику выявления потребительского спроса. Разработка выиграла в конкурсе «Студенческий стартап» миллион рублей и была представлена на Сибирской венчурной ярмарке.
Радар потребительских желаний — аналитический сервис для торговых и производственных компаний с прогнозом конъюнктуры товарного рынка, отслеживанием тенденций спроса и конкурентной среды.
— Наш сервис позволит избежать ошибок в прогнозировании спроса, что сократит расходы и повысит прибыльность. Он предоставляет детализированную и актуальную аналитику для принятия управленческих решений и оптимизации запасов, — сказала Герценбергер.
Продукт разрабатывается на основе исследований целевой аудитории, результаты которых включены в систему расчета прогноза рынка. По заверению разработчицы, точность прогноза уже достигла 70%.
Она добавила, что аналитические алгоритмы обработки данных создаются с учетом рекомендаций аналитиков. Планируется реализация продукта на российском рынке.
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Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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