Разработка НГТУ позволит снизить затраты торговых компаний

Студентка факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Эрика Герценбергер создала методику выявления потребительского спроса. Разработка выиграла в конкурсе «Студенческий стартап» миллион рублей и была представлена на Сибирской венчурной ярмарке.

Радар потребительских желаний — аналитический сервис для торговых и производственных компаний с прогнозом конъюнктуры товарного рынка, отслеживанием тенденций спроса и конкурентной среды.

— Наш сервис позволит избежать ошибок в прогнозировании спроса, что сократит расходы и повысит прибыльность. Он предоставляет детализированную и актуальную аналитику для принятия управленческих решений и оптимизации запасов, — сказала Герценбергер.

Продукт разрабатывается на основе исследований целевой аудитории, результаты которых включены в систему расчета прогноза рынка. По заверению разработчицы, точность прогноза уже достигла 70%.

Она добавила, что аналитические алгоритмы обработки данных создаются с учетом рекомендаций аналитиков. Планируется реализация продукта на российском рынке.

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