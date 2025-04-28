McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс»

Заявку на регистрацию товарного знака «Макдоналдс» американская корпорация подала ещё в декабре 2024 года, следует из данных Роспатента. Но только в апреле этого года ведомство приняло её к рассмотрению и сейчас документ находится на стадии экспертизы.

Из текста заявки следует, что под товарным знаком McDonald’s компания планирует производить и продавать в России напитки и еду, а также предоставлять ресторанные услуги, осуществлять доставку еды и напитков.

Несмотря на это возвращаться на российский рынок McDonald’s пока не собирается. Как сообщил Telegram-канал SHOT, регистрируя торговую марку в РФ американская корпорация хочет избежать неправомерного использования своего бренда.

В компании пояснил, что таким образом «McDonald’s защищает свою интеллектуальную собственность, которая является одним из самых ценных активов компании».

Напомним, в марте 2022 года американская McDonald’s временно приостановила обслуживание в предприятиях сети в России. А в мае того же года официально объявила об уходе из страны. В последствие сеть компании купил кузбасский предприниматель Александр Говор. Тогда ФАС одобрила эту сделку. При этом сама американская корпорация получила право в течение 15 лет выкупить российский бизнес обратно на рыночных условиях. После этого сеть сменила название на «Вкусно — и точка».

В ноябре 2022 года компания Havi Logistics, специализирующаяся на логистике продуктов питания, также заявила о планах покинуть российский рынок после закрытия в РФ ресторанов своего главного логистического партнёра — сети фастфуда McDonald’s.

В середине апреля товарный знак на территории России также зарегистрировала шведская компания IKEA. Заявку на регистрацию она подала два года назад.

Ранее редакция сообщала о том, что владелец «Вкусно и точка» открыл в Новосибирске медицинский центр.