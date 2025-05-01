Новосибирцам предлагают повысить МРОТ до 34 тысяч рублей

В Госдуме рассматривают законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до планки в 34 тысячи рублей. С соответствующей инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР. Парламентарии планируют внести изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», пишет РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день уровень минимального размера оплаты труда в стране составляет 22 440 рублей. Парламентарии посчитали, что эта цифра не соответствует ни инфляции, ни медианной зарплате и предложили прибавить к ней почти десять тысяч. Помимо этого, авторы законопроекта предлагают повысить минимальный размер почасовой оплаты труда при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени. Пока эта ставка равна 122 рублям, а депутаты предложили поднять ее сразу до 300 рублей с обязательной ежегодной индексацией.

Если законопроект будет одобрен Госдумой, то новые правила вступят в силу 1 января 2026 года.

Впрочем, судя по заявлениям других парламентариев, в России нет возможности повысить МРОТ до указанной суммы. Так, депутат Государственной думы Светлана Бессараб в интервью News.ru пояснила, что для этого потребуется изменить всю нынешнюю систему оплаты труда в стране. Она сказала, что в РФ зарегистрировано 75 млн работающих граждан, и увеличение МРОТ затронет всю тарифную сетку и систему оплаты труда.

— Невозможно повысить зарплату работникам первого тарифного разряда до 35–36 тысяч, оставив при этом оплату труда специалистов более высоких категорий на прежнем уровне, — сказала она.

Напомним, за 2024 год минимальный размер оплаты труда в Новосибирске прибавил почти 20% и на начало 2025 года составлял 19 242 рублей, что на три тысячи меньше средних показателей по России. Многие горожане заявляли, что этого недостаточно. Так, по мнению новосибирцев средний размер МРОТ должен быть 51 300 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область оказалась на 34 месте в рейтинге зарплат, подготовленном РИА Новости. Средняя зарплата в средних и малых городах региона в 2024 году составляла 64 тысячи рублей. За год она выросла на 23,1%. По оценке аналитиков рейтинга, средней зарплаты в провинции региона хватает, чтобы приобрести 2,8 фиксированных набора товаров и услуг.