Рекламодателям

Новосибирцам предлагают повысить МРОТ до 34 тысяч рублей

  • 01/05/2025, 10:30
Новосибирцам предлагают повысить МРОТ до 34 тысяч рублей
Но это все равно меньше ожиданий жителей региона

В Госдуме рассматривают законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до планки в 34 тысячи рублей. С соответствующей инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР. Парламентарии планируют внести изменения в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», пишет РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день уровень минимального размера оплаты труда в стране составляет 22 440 рублей. Парламентарии посчитали, что эта цифра не соответствует ни инфляции, ни медианной зарплате и предложили прибавить к ней почти десять тысяч. Помимо этого, авторы законопроекта предлагают повысить минимальный размер почасовой оплаты труда при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени. Пока эта ставка равна 122 рублям, а депутаты предложили поднять ее сразу до 300 рублей с обязательной ежегодной индексацией.

Если законопроект будет одобрен Госдумой, то новые правила вступят в силу 1 января 2026 года.

Впрочем, судя по заявлениям других парламентариев, в России нет возможности повысить МРОТ до указанной суммы. Так, депутат Государственной думы Светлана Бессараб в интервью News.ru пояснила, что для этого потребуется изменить всю нынешнюю систему оплаты труда в стране. Она сказала, что в РФ зарегистрировано 75 млн работающих граждан, и увеличение МРОТ затронет всю тарифную сетку и систему оплаты труда.

— Невозможно повысить зарплату работникам первого тарифного разряда до 35–36 тысяч, оставив при этом оплату труда специалистов более высоких категорий на прежнем уровне, — сказала она.

Напомним, за 2024 год минимальный размер оплаты труда в Новосибирске прибавил почти 20% и на начало 2025 года составлял 19 242 рублей, что на три тысячи меньше средних показателей по России. Многие горожане заявляли, что этого недостаточно. Так, по мнению новосибирцев средний размер МРОТ должен быть 51 300 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область оказалась на 34 месте в рейтинге зарплат, подготовленном РИА Новости. Средняя зарплата в средних и малых городах региона в 2024 году составляла 64 тысячи рублей. За год она выросла на 23,1%.  По оценке аналитиков рейтинга, средней зарплаты в провинции региона хватает, чтобы приобрести 2,8 фиксированных набора товаров и услуг.

Фото freepik, автор: jcomp.

719

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : повышение МРОТ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Калтыгин, GR-эксперт, ассистент кафедры политологии ИФП НГУ

Антон Калтыгин: GR — не про взятки, а про поиск совпадающих интересов

Попытка решить вопрос с органами власти через деньги — это путь в никуда
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Иностранные компании интересуются, как вернуться в Россию
1/05/25 16:30
Бизнес Власть ВЭД
Средний возраст легковых авто сибиряков достиг почти 19 лет
1/05/25 15:30
Общество Транспорт
ЦИК сохранил число одномандатных округов в НСО для выборов в Госдуму
1/05/25 14:31
Власть Политика
На ценниках социальных товаров в Новосибирске предлагают указывать наценку
1/05/25 13:30
Бизнес Власть Общество
В вузе Новосибирска будут готовить кадры для работы с искусственным интеллектом
1/05/25 12:30
Бизнес Образование Общество
Intel и Microsoft зарегистрировали свои торговые марки в Роспатенте
1/05/25 11:30
Бизнес ВЭД
Новосибирцам предлагают повысить МРОТ до 34 тысяч рублей
1/05/25 10:30
Бизнес Власть Общество
У незаконных торговцев на кладбищах Новосибирска изъяли мешки с цветами
1/05/25 9:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Китайский бизнес раскрыл, что его интересует в Сибири
30/04/25 19:00
Бизнес Власть ВЭД
Проект «Герои НовоСибири»: новые перспективы для ветеранов СВО обсудили на Общественном совете
30/04/25 18:30
Власть
Новосибирцам рассказали об изменениях в законах с 1 мая
30/04/25 18:00
Власть Общество
Чёрная неблагодарность: силовики разрушили планы мигрантов «откосить» от постановки на воинский учёт
30/04/25 17:00
Право&Порядок
В Новосибирске представили восемь территорий для благоустройства
30/04/25 16:15
Власть
Новосибирских продавцов фальсификата и контрафакта лишат доступа к маркетплейсам
30/04/25 16:00
Бизнес Власть
В Новосибирской области начались работы по благоустройству на 13 объектах
30/04/25 15:35
Власть
Суд начал рассматривать уголовное дело бывшего гендиректора «ФК «Новосибирск»
30/04/25 15:30
Право&Порядок
Реплику Знамени Победы развернут 1 мая в Новосибирске
30/04/25 15:08
Власть
На очередной этап реконструкции клиники Мешалкина выделят 9,5 млрд рублей
30/04/25 15:00
Медицина Недвижимость
На новосибирского провайдера «Сибсети» уже несколько часов идет DDoS-атака
30/04/25 14:30
Бизнес Общество Право&Порядок Телекоммуникации
Град и шквалистый ветер надвигаются на Новосибирск
30/04/25 14:00
Город Общество
Популярное
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью
25/04/25 13:30
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
24/04/25 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25
Банк Уралсиб стал партнером региональных конных соревнований
29/04/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
25/04/25 10:16
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10
Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию
18/04/25 9:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска