На 26 торгов по вывозу мусора в Новосибирской области заявились 10 компаний

Опубликованы итоги торгов, где указаны перевозчики, которые будут вывозить мусор из населенных пунктов Новосибирской области в 2025 году. Редакция Infopro54 изучила документы закупок, чтобы понять, кому достались годовые контракты по отыгранным лотам от регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство».

Напомним, на торги по привлечению перевозчиков для вывоза ТКО МУП «САХ» выставлял 26 лотов.

— Согласно постановлению правительства РФ №1133, региональный оператор обязан провести электронный аукцион в порядке, установленном 44-ФЗ, в отношении территорий, на которых образуются не менее 50% ТКО (по массе отходов), образующихся в зоне его деятельности, — пояснили редакции Infopro54 в ответ на запрос в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска. — С территорий, которые не вошли в опубликованные закупки, региональный оператор планирует вывозить отходы собственными силами.

По 11 лотам по заявкам, которые комиссия признала соответствующими требованиям, установленным в аукционной документации региональным оператором, договоры были заключены 21 октября.

Судя по документам, опубликованным на сайте закупок, четыре тендера на общую сумму более 200 млн рублей выиграла компания ООО «КвантЭко». Она будет вывозить ТКО с территории Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Новосибирска, а также населенных пунктов, расположенных в Новосибирском районе: Каменский, Кубовинский, Станционный, Мочищенский, Плотниковский, Раздольненский, Криводановский, Кудряшовский и Новолуговской. По данным Seldon.Basis, ООО «КвантЭко» создано в 2012 году. Учредитель и директор ― Александр Поляков. У компании 128 выигранных госконтрактов на 60 млн рублей. Чаще всего она заключала договоры с c ГБУЗ НСО «ГОНКТБ». Совладелец ― ООО СК «САХ» (деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности) и ООО «Техснаб».

Три контракта получила компания ООО «Сервис Эко» из Краснозерского на общую сумму 115 млн рублей. Она будет вывозить мусор из Кочковского, Краснозерского и Доволенского районов области. Компания создана в 2019 году. Учредитель и бывший руководитель — Сергей Нечаев. Ему также принадлежит компания ООО «Сервис», созданная в 2010 году, у которой есть лицензия на транспортировку отходов. У компании 36 выигранных (863 тысячи рублей) контрактов. Наиболее часто контракты заключались с ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ».

Два контракта на 283 млн рублей ― у ООО «АКС-Зевс». Оно будет перевозчиком на территории Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Первомайского, а также Мошковского районов Новосибирской области. Компания создана в 2022 году в Барабинске, директор и учредитель ― Василий Михнович. Ранее у компании не было госконтрактов. Михнович до 2022 года был совладельцем ООО «Сибирьэкотранспорт», которая занималась вывозом ТКО. У нее было 22 выигранных (78 млн рублей) контракта. Наибольшее количество контрактов было заключено c МБУ «Городская служба благоустройства» Болотнинского района. В октябре-ноябре торги на вывоз ТКО из Болотнинского района (52 млн рублей) не состоялись.

Контракт за 139 млн рублей на вывоз мусора с территории Центрального района Новосибирска получило ООО «Спецавтохозяйство». Компания создана в 2015 году. Учредители — Александр Поляков и Юлия Федоренко. У компании 79 выигранных контрактов (60 млн рублей). Наибольшее количество контрактов было заключено c ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава РФ.

Тендер на 154 млн рублей на вывоз мусора из Татарского, Чановского и Барабинского районов выиграло ООО «Авангард Сервис». Компания создана в 2023 году, есть лицензия на перевозку ТКО. Учредитель и директор ― Алексей Терехин. Госконтрактов ранее у компании не было. Учредителем и директором компании был Артем Ларионов. Затем он создал компанию ООО «Экологическая корпорация», которая с февраля принадлежит Александру Волкову, директору ООО «Арктика».

После пересогласования условий торгов для 15 лотов, которые не привели к заключению договоров, региональный оператор объявил повторные торги. Были заключены контракты еще по семи лотам. Контракты подписаны на минувшей неделе.

Самый дорогой контракт ― на 202 млн рублей ― на вывоз мусора из Калининского района Новосибирска выиграла компания ООО «Родник». Строительная компания «Родник» создана в 2013 году. Директор — Константин Гущин, учредители ― Владимир Каличенко и Елена Сидоренко. Ранее руководителем компании был депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко. У компании три выигранных госконтракта на 229 млн рублей. Наиболее часто контракты заключались c МУП «САХ».

Три тендера на общую сумму 174 млн из Черепановского, Сузунского, Маслянинского и Ордынского районов рублей получила индивидуальный предприниматель Галина Цындра. У предпринимательницы с 2016 года лицензия на вывоз ТКО, а также три выигранных госконтракта на 10 млн рублей. Основной заказчик — МКУ «Коммунальщик» из Черепаново.

Два лота ― у ООО «Чистый двор-НСК» на 141 млн рублей. Подрядчик будет вывозить ТКО из Октябрьского района, а также рабочего поселка Кольцово, поселка Краснообск. Компания создана в 2013 году учредитель и директор ― Сергей Бушуев. У компании есть лицензия на вывоз ТКО, но нет госконтрактов.

Тендер на транспортировку ТКО из Боровского, Мичуринского, Морского, Ярковского, Верх-Тулинского сельсоветов за 36,4 млн рублей получило ООО «Грин Терра». Компания создана в 2013 году, директор и учредитель ― Максим Афанасьев. Есть лицензия на вывоз ТКО и два госконтракта на 258 тысяч рублей с управлением Судебного департамента Новосибирской области.

Восемь торгов на 980 млн рублей снова не состоялись. Не нашлось желающих вывозить мусор из Искитима и Бердска, города Обь и Толмачевского сельсовета, части районов Новосибирска, в том числе из Советского района. Без перевозчиков пока остаются 14 районов области.

Как сообщил «Бердск.Онлайн», в 2024 году в городе работает компания ООО «ЭкоСервис». Директор перевозчика сообщила изданию, что через две недели договор на перевозку ТКО в Бердске будет расторгнут. Причины этого решения она не прокомментировала, и кто ее заменит — не знает.

Ранее отмечалось, что у МУП «САХ» есть задолженность по оплате услуг перевозчикам.

— По состоянию на 31 октября просроченная задолженность перед операторами по транспортированию и договорам по аренде транспорта с экипажем составила 86,7 млн рублей. Погасить ее планируется в ближайшее время, — отметили в мэрии в ответ на запрос Infopro54.

В департаменте ЖКХ не прокомментировали, какие действия будут предприниматься по тем торгам, которые не состоялись повторно. Участники рынка, опрошенные Infopro54, не исключили, что МУП «Спецавтохозяйство» будет заключать по оставшимся торгам прямые договоры подряда на вывоз ТКО. Часть компаний, которые в этом году выиграли торги, ранее работали именно по этой схеме. Однако большую часть объема ТКО МУП «САХ», скорее всего, будет вывозить самостоятельно. По данным компании, в автопарке предприятия 102 мусоровоза.

Напомним, сейчас «Спецавтохозяйство» проходит процедуру преобразования из муниципального предприятия в акционерное общество. Уставный капитал АО составит 415,9 млн рублей. Собственником предприятия останется город Новосибирск. Судя по документам, опубликованным в решении о приватизации, краткосрочная кредиторская задолженность МУП «Спецавтохозяйство» составляет 721 млн рублей, в том числе 562 млн приходятся на расчеты с подрядчиками. Среди них ― «Академия комфорта» ФГБУ (36 млн рублей), которая работает в Советском районе, где торги на 2025 год (156 млн) не состоялись. В списке кредиторов ― ООО «Грин Терра» (15 млн), ООО «Авангард Сервис» Алексея Терехина (12,6 млн), а также ООО «Сервисная компания Спецавтохозяйство» Александра Полякова и Юлии Федоренко (107 млн рублей). Три этих компании участвовали в торгах на 2025 год, несмотря на задолженность, и выиграли лоты.

Ранее редакция сообщала о том, что «Тайгер-Сибирь» прекратил вывоз раздельно собранных отходов в Новосибирске.