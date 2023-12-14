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Кто нас парит: рассказываем, кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске

  • 14/12/2023, 10:18
Автор:
кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
А также о том, как складываются их дела с точки зрения бизнес-успеха.

Паровозовъ

Юрлицо банного комплекса — ООО «Русские бани». Возглавляет проект бизнесмен Денис Левин, которому он принадлежит на 60%. Второй собственник — Сергей Мурзинцев — по совместительству также единственный владелец банного комплекса «Мыловар», расположенного в микрорайоне «Снегири». Кроме того, ему принадлежат предприятие автосервиса, компания, оказывающая услуги общепита и строительная фирма, сообщает цифровое издание Atas.info.

В минувшем 2022 году бани «Паровозовъ» имели чистую прибыль в размере 60,052 млн руб.

Федоровские бани

В 2018 году одно из старейших банных заведений города решила возродить компания Levin group бизнесмена Дениса Левина, о котором говорилось выше.

Прежнее здание снесли и на его месте возвели новое, которое открылось для первых посетителей летом 2019 года.

По данным издания, ООО «Федоровские бани» в настоящее время в равных долях владеют братья Ян и Олег Левины, которые являются родственниками Дениса Левина. При этом Олег владеет половиной питерского АО «Партнер» (аренда и управление недвижимостью), а Ян является владельцем и главой нескольких строительных компаний.

Согласна сведениям системы СПАРК, по итогам прошлого года доходы банного комплекса составили 116,414 млн руб, чистая прибыль — 52,466 млн руб.

Мира Термы

Это крупный термальный комплекс. Юрлицо ООО «Мира термы» основано в 2019 году. Известно, что 98% компании принадлежит ООО «Мира», а 2% — бизнесмену Андрею Алексееву, который собственно и владеет, и возглавляет ООО «Мира», что по сути делает его полным бенефициаром компании «Мира термы».

По данным минувшего года, «Мира термы» заработала 75,973 млн руб, между тем, прибыль ООО «Мира» составила 355,612 млн руб.

Сандуны Сибирь

ООО «Сандуны Новосибирск» владеют Сергей Меркулов (28,26%), Владислав Егоров (27,17%) и Николай Демидов (27,17%). При этом лидер тройки Сергей Меркулов также является владельцем долей в компаниях «Сандуны Алтай» и «Сандуны Сочи». Кроме того, ему принадлежит элеватор, компании по производству и продаже зерна и ферма по выращиванию благородных оленей на Алтае, плюс два крупных сельхозпредприятия в Краснозерском районе Новосибирской области и компания по управлению недвижимостью в столице России.

Минувший год ознаменовался для банного комплекса Сандуны Сибирь прибылью в 9,573 млн руб. Однако аналитики СПАК сообщают, что компании пришлось прибегнуть к использованию собственного капитала, чтобы покрыть убытки.

Все бани мира

Юрлицо комплекса «Все бани мира» — ООО «Марафон». Основой владелец (40%) и директор — Александр Закусило, который наряду с этим является владельцем ООО «Олимп».

По сведениям СПАРК, результаты минувшего года показали, что доход «Марафона» составил 16,156 млн руб, при этом чистая прибыль была равна 1,287 млн.

Ранее редакция сообщала, кто владеет популярными курортами Новосибирской области.

Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : Федоровские бани Сандуны Сибирь Паровозовъ Мира Термы Все бани мира бизнес Бани Новосибирска


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