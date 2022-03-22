Под Новосибирском построят предприятие по переработке льна и рапса

Компания «Маслов» планирует построить в Южном промышленно-логистическом парке (Искитимский район) производственный комплекс по переработке масличных культур — льна и рапса — мощностью до 450 тысяч тонн в год. Инвестиции составят 3,7 млрд рублей. Этот проект компания представила на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области, который проходил в закрытом для СМИ режиме.

— Мы планируем, что основными поставщиками продукции для производственного комплекса станут сельхозтоваропроизводители Алтайского и Красноярского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. При этом готовая продукция будет экспортироваться в Китай, уже получены гарантийные письма о приобретении продукции завода от двух китайских корпораций, — сказал генеральный директор ООО «Маслов» Дмитрий Гусак.

В частности, ООО «Китайская Хэйнаньская корпорация международного сотрудничества» готова приобретать 90 тысяч тонн масла рапса, 60 тысяч тонн масла льна, 50 тысяч тонн шрота рапса, 30 тысяч тонн шрота льна в год. Корпорация Heman Materials Group — 100 тысяч тонн масла рапса, 30 тысяч тонн масла льна в год, 60 тысяч тонн шрота рапса, 40 тысяч тонн шрота льна год.

Проект будет реализован в два этапа. Первый этап рассчитан на 2022-2023 годы и включает проектирование и строительство производственных корпусов первой очереди переработки масличных культур — до 150 тысяч тонн в год. Его стоимость составит 1,2 млрд рублей. Второй этап (2024-2025 годы) предполагает вложения в объеме 2,5 млрд рублей и включает строительство и монтаж второй очереди — до 300 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

— Сегодня Новосибирская область — один из крупнейших за Уралом регионов по объему выпуска продукции АПК. При этом актуальной задачей является развитие переработки: необходимо открывать новые перерабатывающие производства, чтобы поставлять за рубеж и в другие регионы страны не сырье, а готовый продукт с высокой добавочной стоимостью, — говорит генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

По его словам, завод по производству рапсового масла станет одним из крупнейших в России. Специалисты АИР работают с инвестором с 2020 года, за это время были подобраны несколько земельных участков, компания выбрала для реализации проекта площадку Южного ПЛП. Производственный комплекс будет построен на участке площадью 45 га. После запуска проекта с 2022 по 2029 год выручка компании составит 105,3 млрд рублей, чистая прибыль — 3,8 млрд, налоговые поступления в консолидированный бюджет — около 1,3 млрд, срок окупаемости — 7,8 лет. В рамках проекта будут созданы 255 рабочих мест.

Учредитель ООО «Маслов» (Новосибирск) — господин Цюй Фэй (100%). С 2008 года он является гражданином РФ. ИП Цюй Фэй ведет деятельность в сфере строительства, аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. ИП Цюй Фэй также является собственником: четырехзвездочного гостинично-ресторанного комплекса «Байкал-Северное море» рыночной стоимостью 1,2 млрд рублей, административно-офисного здания в Иркутске рыночной стоимостью 550 млн рублей.

Южный ПЛП расположен между Бердском и Искитимом, его общая площадь составляет 143 га, на данный момент на территории парка проекты планируют реализовать два инвестора. Один из них — компания Nestle.