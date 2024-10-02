Магазинная тележка эффективно обезвредила вора в Новосибирске

Бойцы Агентства Безопасности «Гвардия» успешно обезвредили агрессивного вора, воспользовавшись обычной магазинной тележкой.
Инцидент произошел 1 октября.
Бойцы ГБР приехали на сигнал тревоги из супермаркета на МЖК «Восточный» в Октябрьском районе Новосибирска. В магазине был обнаружен вор, который не собирался сдаваться без боя. Взяв канцелярский нож, он направил его в сторону сотрудников «Гвардии» и стал пятиться к выходу.
Чтобы обезвредить нарушителя, гвардейцам пришлось применить магазинную тележку. Один из них с силой толкнул её в сторону нарушителя, от чего тот упал, а второй боец надел на него наручники.
– Как позже выяснилось, задержанный – житель Красноярска. В Новосибирск приехал в командировку для обучения на категорию ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов). В процессе учёбы закончились деньги, а направившая его на обучение организация суточные ему не выплатила, – говорится в сообщении АБ «Гвардии».
Именно так вор объяснил свой поступок: он украл бутылку текилы и бутылку виски на общую сумму четыре с половиной тысячи рублей.
Бойцы ГБР задержали красноярца и передали его в отделение полиции.
Ранее редакция сообщала о том, что хозяин кошки пошел ради питомца на воровство в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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