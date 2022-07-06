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На территории бывшей нефтебазы «Красный яр» появится частный экотехнопарк

  • 06/07/2022, 15:53
Автор:
новости Новосибирска
Первые потенциальные резиденты парка уже опеределены.

В настоящее время на территории бывшей нефтебазы «Красный яр» идут работы по строительству новых производственных помещений для резидентов частного экотехнопарка. Уже появились внутриплощадочные дороги и первый производственный корпус. Об этом сообщил в ходе пресс-тура генеральный директор АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игорь Диденко, который выкупил территорию нефтебазы площадью в 35 га в августе прошлого года.

Здесь будет переработка вторичного пластика мощностью в тысячу тонн, рассказывает Диденко. Ее запустим весной следующего года. В настоящий момент мы очищаем поляну. На нефтебазе «Красный яр» в следующие 3 года будут построены более 7 производств. Работа сейчас ведется. Думаю, что будут инвестиции более 5 млрд рублей.

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Напомним, что в ходе круглого стола «Вторичное использование сырья. Переработка мусора», который бизнес-портал Infopro54 организовывал в ноябре прошлого года, Диденко анонсировал появление на данной территории частного экотехнопарка. Сейчас, по его словам, первые резиденты площадки уже обозначились.

Мы готовы принимать резидентов малый и средний бизнес, потому что можем построить новые площади, подключить коммуникации, взять в кооперацию, сообщает руководитель предприятия. Планов громадье. Чтобы освоить 45 га, потребуются 5-7 лет. К нам сейчас обращаются люди, производящие полимерно-песчаную продукцию. К нам обращаются переработчики шин: «Можно зайти к вам, арендовать гектар и организовать производство?»

О каких конкретно компаниях идет речь, Игорь Диденко не уточнил. Всего в планах инвестора — возведение более 150-200 кв. м производственных помещений и запуск более 10 современных высокотехнологичных производств.

Чтобы вы понимали: вот коробка чипсов сделана из макулатуры, которая собирается в тех самых магазинах, приводит пример Диденко. Производится сначала бумага и картон, потом гофроящик — и, соответственно, опять идет на производство делающихся из новосибирского картофеля чипсов. Вот такая синергия это круто. Частный экотехнопарк строится и развивается. Первая продукция уже есть.

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Напомним, в июне стало известно, что в Новосибирской области планируют создать пилотный экотехнопарк. Инициатором проекта выступила ППК «РЭО». Объем инвестиций — более 1 млрд рублей. Соглашение о реализации проекта было подписано на Питерском международном экономическом форуме.

Нефтебаза «Красный яр» являлась одной из крупнейших в Сибири, находится в процедуре банкротства с 2016 года. На момент введения конкурсного производства требования кредиторов превышали 3,4 млрд рублей. Нефтебаза была создана в 2008 году. Имущество компании дважды выставлялось на торги в 2019 году.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о принципах создания экотехнопарков. 

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Рубрики : ЦУР Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопарк резиденты производство переработка мусора бизнес


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