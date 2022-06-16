Инженеры Baker Hughes покидают объекты Газпрома и Новатэка, Game Insight ликвидировала свои российские офисы, уволив 600 сотрудников

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes приняла решение о прекращении обслуживания всех СПГ-проектов в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на российских контрагентов компании.

По данным издания, Baker Hughes отзывает своих сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» «Новатэка». Также проектные инженеры компании покидают строящийся «Новатэком» «Арктик СПГ-2».

Кроме того, Baker Hughes прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в России. По словам источников «Коммерсанта», данные действия фактически ставят под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования и делают невозможной поставку запчастей для его ремонта.

Также отмечается, что от указанных поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ-2». Начало производства газа было намечено на 2023 год.

Крупный издатель и разработчик мобильных видеоигр со штаб-квартирой в Литве Game Insight ликвидировал свои российские офисы, уволив 600 сотрудников, сообщил портал App2Top. О готовящейся ликвидации юридического лица Game Insight в России изданию App2Top рассказали два источника. По их словам, сотрудники начали получать письма о грядущем увольнении из-за невозможности выполнить перед ними обязательства, конкретнее – выплатить зарплату даже за последний месяц работы.

Game Insight располагает офисами в четырех городах России – Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске и Таганроге.

Сообщается, что Game Insight приняла решение уйти из России после того, как сейм Литвы выступил с заявлением о присвоении России особого статуса из-за военной операции на Украине.

Game Insight основала Алиса Чумаченко. В 2014 году она покинула компанию. Чумаченко возглавляла игровое подразделение «Сбера», но ушла с поста гендиректора в марте текущего года.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.