Ипотечная активность новосибирцев в январе «пробила дно»

В январе рынок ипотечного кредитования в Новосибирской области показал существенное снижение. За месяц физическим лицам резидентам региона выдано 593 кредита на покупку жилья, что в 2,86 раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (в целом по России снижение составило 2,35 раза), следует из опубликованного обзора ЦБ.

Независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев констатирует, что с начала года жилищный кредит получил один из 4 700 жителей Новосибирской области.

— Можно констатировать, что ипотечная активность «пробила дно» — ипотека заинтересовала только 0,02% населения. Не понятно, превысило ли число банковских работников, завязанных на выдачу ипотеки, число потенциальных заемщиков или ещё нет, — рассуждает эксперт.

При этом снижение отмечается во всех сегментах. Так, объем ипотечного кредитования на покупку строящегося по договорам долевого участия жилья сократился с 733 в январе 2024 года до 304 в январе 2025 года (-2,4 раза). Количество ипотечных жилищных кредитов на приобретение и создание объектов индивидуального жилищного строительства обвалилось до 86 единиц — в 4,8 раза (в январе 2024 года — 411 ипотеки под ИЖС).

— Падение объемов продаж продолжается, и приостановка строительства значительного числа жилых проектов — это всего лишь вопрос времени, — считает Николаев.

Напомним, Новосибирская область лидирует по числе ипотечных кредитов в Сибирском федеральном округе. Большую роль в этом играют льготные программы. По данным Дом.РФ банки Новосибирской области в 2024 году предоставили 30,3 тыс таких кредитов на 112,5 млрд рублей.

Наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека». В Дом.РФ редакции сообщили, что в Новосибирской области по ней в 2024 году выдано 11,6 тыс. кредитов на 54 млрд рублей. По «Льготной ипотеке» (действовала до 1 июля) выдано 5,8 тыс. кредитов на 24 млрд рублей. А по «ИТ-ипотеке» — 1,3 тыс. кредитов на 9 млрд руб.

По словам Сергея Николаева, в регионе растет доля квартир, которые продаются в рассрочку. По его словам, на конец февраля 2025 года продажа квартир в рассрочку доступна в 92% новостроек Новосибирска.

— Сейчас ипотечные платежи на первичном и втором рынках сравнялись, а квартира от инвестора стоит на 20-25% дешевле. Поэтому у застройщика остался один реальный привлекательный инструмент продаж — рассрочка, — резюмирует он.

Ранее редакция рассказывала, о чем говорили застройщики в закрытой части Строительного форума в Новосибирске.