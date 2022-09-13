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Иркутская таможня возбудила еще одно уголовное дело о крупной контрабанде леса

  • 13/09/2022, 14:13
контрабанда леса
На данный момент раскрыты 3 эпизода контрабанды лесоматериалов одной преступной организации.

Иркутские таможенники выявили контрабанду леса на 80,6 млн рублей. Под подозрением российско-китайская преступная организация. Это та же самая группа которая причастна к контрабанде леса в мае 2022 года, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

— Необходимо отметить, что преступления пресечены в тесном взаимодействии с Восточно-Сибирским линейным управлением МВД России на транспорте, — пояснил заместитель начальника Иркутской таможни Евгений Михневич.

На данный момент раскрыты 3 эпизода контрабанды леса общей стоимостью свыше 149,5 миллионов рублей.

контрабанда леса

В Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей

По данным таможенного управления, выявленная Иркутской таможней сплоченная преступная организованная группа (ОПГ) из четырех соучастников не позднее 2018 года вывезла в Китай более 12,1 тыс. кубометров незаконно заготовленных лесоматериалов хвойных пород. Для легализации приобретения леса на внутреннем рынке подозреваемые предоставляли в таможенные органы подложные договоры купли-продажи товара у фиктивной фирмы, а также поддельные акты переработки круглого леса.

Ранее сообщалось, что весной иркутские таможенники в отношении данной ОПГ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров, совершенная организованной преступной группой) по факту контрабанды древесины из Иркутской области в Китай на 107 млн рублей. Таким образом правоохранители выявили факты незаконного вывоза лесоматериалов на общую сумму 256,5 млн рублей. Все участники ОПГ взяты под стражу. На данный момент расследование продолжается.

 

Ранее редакция сообщала, что таможенники выявили 10 преступлений по линии экспорта леса из Алтайского края. 

Фото: pixabay.com – TanTanika

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Рубрики : Право&Порядок ВЭД

Регионы: Иркутск

Теги : экспорт организованная преступная группа Контрабанда леса


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