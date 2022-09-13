«Расцветай на Авиастроителей»: квартиры от 3,35 млн в популярной у новосибирцев локации

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября. В 1930-х этот район строили как маленький город внутри Новосибирска. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон.

Проект ГК «Расцветай» переменной этажности — 18, 9 и 25 этажей. Квартал спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев на комфортное жилье. Все секции образуют приватный, безопасный двор с детской игровой площадкой, workout-комплексом и зоной отдыха.

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Здесь разместятся кафе, детские центры и салоны красоты. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

Продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче», «Магнит», «Мария-Ра», общеобразовательные школы №153, №26 и №36, гимназия №12, детские сады №329 и №262, центр детского творчества, поликлиника №12, медицинские центры, 4 бассейна, 2 фитнес-зала, стадионы «Чкаловец» и ледовый дворец спорта «Сибирь» — все находится в шаговой доступности.

Удачное расположение квартала — 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут до ж/д станции «Новосибирск-Восточный», 10 минут на машине до метро «Заельцовская» и площади Калинина — позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

Благоприятному климату «Расцветай на Авиастроителей способствует большое количество зеленых зон.

По соседству с «Расцветай на Авиастроителей» — сквер «Авиаконструктора Антонова». Основная достопримечательность которого — памятник знаменитому гражданскому самолету Ан-2. Также в шаговой доступности — сквер им. Калинина и сквер Победы. В обеих парковых зонах есть все для комфортного активного отдыха взрослых и детей.

В 15 минутах ходьбы находится зеленая «жемчужина» Новосибирска — парк Сосновый бор, где можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, заняться спортом или посетить городское мероприятие.

Особенное внимание уделено проработке планировочных решений. В основу проектирования заложены принципы эргономики, эффективные планировки с функциональным пространством. В ассортименте — квартиры от 23 до 75 кв. м, коммерческие помещения. Жилье сдается с отделкой white box.

Покупая квартиру в квартале «Расцветай на Авиастроителей», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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