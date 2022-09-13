Рекламодателям

«Расцветай на Авиастроителей»: квартиры от 3,35 млн в популярной у новосибирцев локации

  • 13/09/2022, 14:20
новостройки в Новосибирске
«Расцветай на Авиастроителей» — новый проект ГК «Расцветай» в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября.

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в Дзержинском районе, на пересечении улиц Авиастроителей и 25 Октября. В 1930-х этот район строили как маленький город внутри Новосибирска. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие зеленых зон.

Проект ГК «Расцветай» переменной этажности 18, 9 и 25 этажей. Квартал спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев на комфортное жилье. Все секции образуют приватный, безопасный двор с детской игровой площадкой, workout-комплексом и зоной отдыха.

На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Здесь разместятся кафе, детские центры и салоны красоты. Это предоставит жителям квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

новостройки в Новосибирске

Кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жителей «Расцветай на Авиастроителей» все необходимое расположено внутри квартала.

Продуктовые магазины «Пятерочка», «Ярче», «Магнит», «Мария-Ра», общеобразовательные школы №153, №26 и №36, гимназия №12, детские сады №329 и №262, центр детского творчества, поликлиника №12, медицинские центры, 4 бассейна, 2 фитнес-зала, стадионы «Чкаловец» и ледовый дворец спорта «Сибирь» все находится в шаговой доступности.

Удачное расположение квартала 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут до ж/д станции «Новосибирск-Восточный», 10 минут на машине до метро «Заельцовская» и площади Калинина позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

Благоприятному климату «Расцветай на Авиастроителей способствует большое количество зеленых зон.

По соседству с «Расцветай на Авиастроителей» сквер «Авиаконструктора Антонова». Основная достопримечательность которого памятник знаменитому гражданскому самолету Ан-2. Также в шаговой доступности сквер им. Калинина и сквер Победы. В обеих парковых зонах есть все для комфортного активного отдыха взрослых и детей.

В 15 минутах ходьбы находится зеленая «жемчужина» Новосибирска — парк Сосновый бор, где можно неспешно прогуляться по тенистым аллеям, заняться спортом или посетить городское мероприятие.

Особенное внимание уделено проработке планировочных решений. В основу проектирования заложены принципы эргономики, эффективные планировки с функциональным пространством. В ассортименте квартиры от 23 до 75 кв. м, коммерческие помещения.  Жилье сдается с отделкой white box.

Покупая квартиру в квартале «Расцветай на Авиастроителей», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

новостройки в Новосибирскег. Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел.: +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
VK
канал Яндекс-Дзен
Телеграм-канал

ООО «СЗ «Лаванда». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк» и др.

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «Расцветай на Красном»

Фото предоставлено пресс-службой компании

1 121

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость в Новосибирске надежный застройщик


цена на хлеб

В новосибирском Минсельхозе увидели предпосылки для снижения цен на хлеб

Благодаря очень высокому качеству зерна нового урожая и низким ценам на новый урожай на рынке.
Читать статью >>
единый день голосования

Укрепление властной вертикали или запрос на новые лица?

Итоги единого дня голосования-2022 в России и Новосибирской области глазами политиков и политологов.
Читать статью >>
выборы мэра Красноярска

Выборы мэра Красноярска: интриги не получилось

Один из кандидатов призвал депутатов проголосовать за другого.
Читать статью >>
бюджет Красноярского края

Правительство Красноярского края озвучило осенние корректировки бюджета

Доходы краевого бюджета увеличиваются на 48,9 млрд рублей и составят 359,4 млрд рублей, расходы возрастают на 20,1 млрд рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

В новосибирском Минсельхозе увидели предпосылки для снижения цен на хлеб

13/09/2022, 18:08

Четыре семьи из дома, пострадавшего от взрыва газа, получат жилье маневренного фонда

13/09/2022, 17:55

Анатолий Локоть начал приглашать гостей на Новый год

13/09/2022, 17:41

Адвокат не убедил суд в невиновности директора батутного центра

13/09/2022, 17:23
Популярное

Как защитить автомобиль от дорожных реагентов в осенне-зимний период

13/09/2022, 13:04

Для увеличения размера пенсии важно уволиться в определенный момент

12/09/2022, 16:10

Apple обнародовала список новых моделей iPhone 14, работающих с сетями операторов разных стран

12/09/2022, 13:14

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Корпоративные клиенты Банка «Левобережный» могут создавать платежи через ОНЛАЙН-офис

13/09/2022, 18:18

ВТБ с момента перезапуска программ рефинансирования провел более 10 тысяч сделок на сумму около 25 млрд рублей

13/09/2022, 17:10

Wi-Fi для гостей как дома: выгодное предложение «Ростелекома» для бизнеса Сибири

13/09/2022, 11:18
FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска