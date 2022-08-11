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В Новосибирске в августе начнет работу школа бизнес-ангелов

  • 11/08/2022, 13:12
Автор:
новости Новосибирска
Участникам представят альтернативу банковским вкладам и расскажут, как вложить наличные в инновационные стартапы.

В конце августа во время Сибирской Венчурной Ярмарки состоится дискуссия «Сообщества бизнес-ангелов: где найти стартап и как стать инвестором» с участием бизнес-ангелов с большим опытом работы, в рамках которой участники обсудят механизмы привлечения частных инвестиций в стартапы, поделятся опытом создания и необходимых условий формирования сообществ инвесторов, а также сформулируют основные принципы, которым должны следовать начинающие инвесторы. Зарегистрироваться для участия можно на сайте форумтехнопром.рф.

— В рамках этой дискуссии действующие частные инвесторы расскажут о своём опыте, поделятся знаниями и обрисуют критерии, по которым они выбирают для вложения действительно перспективные идеи, которые в будущем в несколько раз могут окупить инвестиции, — отмечают в Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ).

Инициатором идеи выступил Новосибирский областной инновационный фонд, старт проекта состоится в рамках Сибирской Венчурной Ярмарки, которая пройдет 23-24 августа в МВК «Новосибирск Экспоцентр», в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2022».

По данным фонда, средний объем инвестиций, который требуется стартапам в регионе, составляет от 5 млн рублей.

Как отмечает Александр Николаенко, фонд будет выступать агрегатором данных обо всех инновационных компаниях региона и помогать частным инвесторам в подборе перспективных бизнес-идей, нуждающихся в финансировании.

Бизнес-ангелы – частные инвесторы, чаще всего топ-менеджеры компаний и предприниматели, которые вкладывают средства в небольшие инновационные компании на ранних стадиях их развития.

Фото предоставлено Новосибирским областным инновационным фондом.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : школа обучение бизнес


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