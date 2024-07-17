Учитель информатики, проигравший школьные ноутбуки, получил срок в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор бывшему учителю информатики, проигравшего на ставках 31 школьный ноутбук.

Следствием было установлено, что в течение трех месяцев молодой педагог после окончания уроков выносил в своем рюкзаке компьютерную технику по нескольку штук за раз.

— Избавлялся он от «улик» в комиссионке на площади Маркса за чисто символическую цену — 10 тысяч рублей за штуку, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Вырученные от продажи деньги он нес в букмекерскую контору на площади Маркса, там же, и делал ставки. В тотализаторах преподавателю не фартило — зачастую его выигрыш равнялся нулю. Однако азартного информатика это не останавливало.

Администрация школы хватилась ноутбуков только после того, как информатик уволился. На горе-игрока написали заявление в полицию.

Редакции Infopro54 удалось выяснить, что потерпевшим по делу стала школа №64 на улице Чемской. Сумма заявленного ущерба составляет 779623 рублей.

— Суд признал обвиняемого виновным по статье «Кража в особо крупном размере» и назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно. Исковые требования образовательного учреждения удовлетворены с учетом проведенной судебной оценочной экспертизы, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что 59-летний учитель информатики из новосибирского центра «Горностай» совратил шестиклассницу. Заявление на преподавателя написала мама девочки.