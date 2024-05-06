Искусственный интеллект на тотальном диктанте получил твердую тройку

В Новосибирске проанализировали работу искусственного интеллекта, который соревновался в грамотности с людьми в рамках «Тотального диктанта». Новая открытая система «Писец» приняла участие в акции впервые.

По словам старшего преподавателя кафедры источниковедения литературы и древних языков Гуманитарного Института НГУ Людмилы Будневой, «Писцу» вполне можно было бы поставить твердую «тройку». Этому мешают несколько обстоятельств: искусственный интеллект пропустил слова, иногда не ставил точку в конце предложения, пропускал предлоги, а также неверно слышал некоторые фразы и слова.

— Например, вместо «наивысшего» искусственный интеллект написал «наявившего». Другой пример словотворчества — «кальиончатых» вместо «клеенчатых». Встретилось и неверно услышанное выражение «Читай — не хочу». Вместо него написано «Считай, не хотите», свидетельствующее и о проблемах с грамматикой. С грамматикой обнаружились еще проблемы в написании окончаний — «синями» (вместо «синими») и «портрет … гимназисткЕ» (правильно: «портрет … гимназистки»), что уже засчитывается за орфографическую ошибку, — рассказала Людмила Буднева.

Еще одна «ослышка», по словам преподавателя НГУ, привела к искажению смысла предложения. Тем не менее, в тех местах, где «Писец» все слова услышал верно, он написал диктант хорошо — на границе между «тройкой» и «четверкой». Такого результата его разработчики не ожидали.

— Результаты работы «Писца» оказались выше, чем прогнозировалось. Изначально он разрабатывался год назад для автоматического стенографирования звукозаписей интервью или защит диссертаций. Соответственно, даже 20-30 % ошибок в расшифрованных текстах — это уже тот уровень, который позволяет человеку гораздо быстрее подготовить чистовой текст стенограммы, чем если бы он писал его «с нуля», прослушивая запись полностью самостоятельно. Но для диктанта 20 % ошибок — это неприемлемо, это «двойка», — рассказал разработчик «Писца», научный сотрудник Лаборатории прикладных цифровых технологий Международного научно-образовательного математического центра НГУ и сооснователь стартапа «Сибирские нейросети» Иван Бондаренко.

Опираясь на результаты «Писца», полученные на «Тотальном диктанте», разработчики уже наметили ближайшие направления исследований. В их числе повышение устойчивости к шумам различного рода.

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