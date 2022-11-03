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Томские ученые разработали систему упрощающую очистку воздуха в горной технике

  • 03/11/2022, 14:26
Томские ученые разработали систему упрощающую очистку воздуха в горной технике
Технология не имеет аналогов и позволяет решить глобальную проблему: проводить горные работы в условиях сильной загазованности в горных карьерах.

Как отмечают разработчики, проблема сложных условий работы водителей горной техники актуальна в период с ноября по апрель для регионов с низкой температурой, где работы ведутся в карьерах на глубине около 500 метров.
В настоящее время в горнорудной технике используется спецмодуль очистки воздуха, который был разработан «Росхимзащитой» для «АЛРОСЫ». Принцип действия спецмодуля заключается в адсорбции вредных примесей на фильтре с последующим окислением угарного газа.

— В то же время, есть и другая сложность. У фильтра-адсорбера, который установлен в данном модуле очистки, есть определенная сорбционная емкость, и она не позволяет ему в дальнейшем улавливать вредные вещества. Существующий метод очистки такого фильтра сильно усложняет процесс работы всей техники. АО «Корпорация «Росхимзащита» привлекла ИХТЦ для решения именно этой проблемы. Мы разработали стационарную систему регенерации фильтра-адсорбента, — отметил Алексей Крейкер, руководитель проекта в Инжиниринговом химико-технологическом центре.

Разработанная в Инжиниринговом химико-технологическом центре стационарная система регенерации адсорбента (ССРА) позволяет регенерировать фильтры, которые используются в качестве поглотителя вредных веществ в воздухе в составе модуля очистки, установленного на кабине горной техники.
Опытно-промышленные испытания ССРА проходили с ноября по декабрь 2021 года на местах работы горной техники «АЛРОСА» при добыче алмазов — на территории алмазного месторождения в п. Айхал. Эффективность регенерации адсорбера подтверждена.
На сегодняшний день завершились все опытно-конструкторские работы и ИХТЦ готовит к выпуску серию данного оборудования.

ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» — предприятие при Томском госуниверситете. Компания занимается разработкой различных технологий и веществ для заказчиков в области химии, фармацевтики и других отраслях промышленности. По данным ЕГРЮЛ, компания на 15% принадлежит Томскому госуниверситету, еще на 85% — Олегу Орешкину.

 

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Фото: pixabay.com — AIles

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Рубрики : ЦУР Промышленность Технологии Наука

Регионы: Томск

Теги : экология очистка воздуха новые технологии горная техника


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