Срок сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске сдвинули на декабрь

Руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик в беседе с ДК Новосибирск рассказал, что станцию метро «Спортивная» в Новосибирске планируется сдать в эксплуатацию уже в декабре текущего года. Именно в это время строительная готовность объекта достигнет значения 100%.

По его словам, технически станция «Спортивная» очень сложная, а ее внешний вид нравится не всем, однако подсветка должна существенно повлиять на изменение привлекательности фасадов в лучшую сторону.

Напомним, что в сентябре мэр города Анатолий Локоть проинформировал о переносе даты ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске на месяц позже, чем было запланировано. Изначально предполагалось, что это произойдет в октябре текущего года. Тогда на объекте уже были установлены раздвижные двери, завершена отделка центрального фойе. Из работ по внутренней отделке оставался потолок, установка турникетов, а также благоустройство прилегающей территории.

И предсказаниям директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова, который в августе сообщал, что строительство станции вошло в заключительную фазу, и к 30 сентября 2022 г. ее готовность будет составлять 100%, тоже не суждено было сбыться.

Ранее редакция сообщала о завершении монтажа раздвижных дверей на новой станции, которые должны ограничивать доступ на платформу, что обезопасит пассажиров новосибирского метро.