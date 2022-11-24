Из Краснозерки начали отправлять «грузовые экспрессы»

На Западно-Сибирской железной дороге еще одна станция начала формировать и отправлять «грузовые экспрессы». На станции Краснозерское сформирован новый маршрут для ускоренной отправки грузов (преимущественно зерновых) для удобства сельхозпроизводителей — до пограничной станции Забайкальск (Китай), сообщила пресс-служба службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

— Новый маршрут позволит почти втрое сократить время в пути за счет отсутствия переработки на сортировочных станциях региона, а также значительно снизить расходы для грузоотправителя, — поясняет заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Омскому территориальному управлению Николай Милованов. — Это уже вторая станция на магистрали, где формирование «грузовых экспрессов» происходит в непосредственной близости от места производства сельхозпродукции и не требует временных затрат для отправки вагонов на крупные грузовые станции.

Первый грузовой состав из 67 вагонов со льном проследовал по маршруту экспрессом за 8 дней. 21 ноября он прибыл на станцию назначения Забайкальск. Далее партия груза весом более 4,6 тыс. тонн будет экспортирован в Китай.

Создание условий для ускоренной отгрузки зерна железнодорожным транспортом повышает экспортный потенциал региона и создает дополнительную точку развития данного направления.

Технология формирования организованных грузовых поездов стала одним из перспективных сервисов для грузоотправителей, который был предложен железнодорожниками в конце 2017 года. Использование технологии «зерновых экспрессов» позволяет сократить время доставки груза на 6 – 11 суток в зависимости от направления, ускорить оборот специализированного подвижного состава, а также оптимизировать количество привлекаемых составов для перевозки груза.

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