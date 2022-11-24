В мэрии составили реестр мест слива неочищенных стоков в малые реки города

— С инициативой о рассмотрении проблемы загрязнения хозяйственно-бытовыми стоками малых рек Новосибирска, в частности —Каменки, ранее выступил член комиссии по экологии Заксобрания, депутат Николай Мочалин. Я поддержал инициативу. Сначала мы встретились с сотрудниками департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска, чтобы обсудить возможные решения проблемы коллектора в Дзержинском районе, и приняли решение провести заседание уже в рамках рабочей группы с подготовленными проектами решений, — сообщил в телеграм-канале министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин.

— С моей стороны поступило предложение разработать «дорожную карту», в соответствии с которой будут расписаны мероприятия по прекращению загрязнения реки Каменка, с разработкой технической документации, и подключением к системе городской канализации, — пояснил Шестернин. — На данный момент необходимо определить пути решения проблемы. В целом по городу имеется пять несанкционированных мест куда сбрасываются стоки от многоквартирных домов и частного сектора. И на сегодняшний день это не ограничивается одной Каменкой.

По его словам, к рабочей встрече МУП «Горводоканал» и мэрия города подготовили реестр мест слива неочищенных стоков в водные объекты города. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев предложил изыскать возможность выделения денег для решения проблемы в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» по подразделу «Безопасность в сфере ЖКХ» подпрограммы «Чистая вода». Решение о включении в программу будет известно к концу недели.

По итогам встречи было решено искать механизм строительства линии водоотведения. «Горводоканалу» дано поручение обозначить точки приема сточных вод и примерные диаметры труб, чтобы иметь понимание о размерах финансирования.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск хочет попросить федеральные деньги на малые реки.