После установки валидаторов в транспорте кондукторы лишатся работы в Новосибирске

В Новосибирской области кондукторы могут остаться без работы после установки новых валидаторов в общественном транспорте. Массовое оснащение устройства для безналичного расчета в рамках договора между Минтрансом и ООО «СберТройка», подписанного в октябре 2023 года, ожидается в ближайшее время.

— К билетной системе будут подключены более 2200 единиц транспортных средств различных классов: автобусы, троллейбусы, трамваи. Партнер обеспечит транспортные средства региона новыми валидаторами взамен устаревших для поддержки нового функционала. В стационарных валидаторах будет произведена замена программного обеспечения, — пояснили Atas.Info в городском департаменте транспорта.

В ведомстве отметили, что затраты на установку валидаторов ООО «СберТройка» возьмет на себя.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появился транспорт, адаптированный для маломобильных граждан.