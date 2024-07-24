После установки валидаторов в транспорте кондукторы лишатся работы в Новосибирске

В Новосибирской области кондукторы могут остаться без работы после установки новых валидаторов в общественном транспорте. Массовое оснащение устройства для безналичного расчета в рамках договора между Минтрансом и ООО «СберТройка», подписанного в октябре 2023 года, ожидается в ближайшее время.
— К билетной системе будут подключены более 2200 единиц транспортных средств различных классов: автобусы, троллейбусы, трамваи. Партнер обеспечит транспортные средства региона новыми валидаторами взамен устаревших для поддержки нового функционала. В стационарных валидаторах будет произведена замена программного обеспечения, — пояснили Atas.Info в городском департаменте транспорта.
В ведомстве отметили, что затраты на установку валидаторов ООО «СберТройка» возьмет на себя.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появился транспорт, адаптированный для маломобильных граждан.
Источник фото: ГАИ по Новосибирской области.
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