«Роснано» могут ликвидировать

В правительстве обсуждают расформирование компании «Роснано». Об этом стало известно газете «Ведомости» от трех федеральных чиновников и близкого к компании источника.

Как рассказали собеседники издания, финансовые проблемы института развития усугубились после введения санкций против России. Из-за этого «Роснано» фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. По словам одного из чиновников, в правительстве сомневаются, что поддержка «Роснано» за счет бюджета будет целесообразна, и поэтому предлагают ликвидировать компанию. В частности, такой шаг предложил министр финансов Антон Силуанов в обращении к президенту России Владимиру Путину отметил собеседник редакции, знакомый с содержанием письма.

Исходя из слов источников, стратегия расформирования компании предусматривает более интенсивную реализацию активов и сохранение части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны. Они могут быть переданы в другие профильные госкорпорации.

Другой вариант подразумевает расчистку баланса и сохранение института развития как центра компетенций по инновациям. Стоит отметить, что опыт «Роснано» может помочь в решении задач с импортозамещением.

Ранее 14 октября Минфин России выполнил обязательства перед кредиторами «Роснано» по шестой серии облигаций, выплатив долг на 9 миллиардов рублей. У института развития не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме.

АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии». «Роснано» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах. Одобренные к финансированию проекты «Роснано» разделены на шесть кластеров: наноматериалы, оптика и электроника, медицина и фармацевтика, энергоэффективность, нанесение покрытий и модификация поверхности, специализированные фонды.

Ранее редакция сообщала, что одним из самых удачных активов, выращенных госкорпорацией «Роснано», является компания OCSiAl. При этом еще несколько новосибирских активов института развития испытывают серьезные проблемы: «Лиотех» и «НЭВЗ-Керамикс».