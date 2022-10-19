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«Роснано» могут ликвидировать

  • 19/10/2022, 13:06
ликвидация Роснано
Часть портфельных компаний института развития планируют передать в другие госкорпорации.

В правительстве обсуждают расформирование компании «Роснано». Об этом стало известно газете «Ведомости» от трех федеральных чиновников и близкого к компании источника.

Как рассказали собеседники издания, финансовые проблемы института развития усугубились после введения санкций против России. Из-за этого «Роснано» фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства. По словам одного из чиновников, в правительстве сомневаются, что поддержка «Роснано» за счет бюджета будет целесообразна, и поэтому предлагают ликвидировать компанию. В частности, такой шаг предложил министр финансов Антон Силуанов в обращении к президенту России Владимиру Путину отметил собеседник редакции, знакомый с содержанием письма.

Исходя из слов источников, стратегия расформирования компании предусматривает более интенсивную реализацию активов и сохранение части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны. Они могут быть переданы в другие профильные госкорпорации.

Другой вариант подразумевает расчистку баланса и сохранение института развития как центра компетенций по инновациям. Стоит отметить, что опыт «Роснано» может помочь в решении задач с импортозамещением.

Ранее 14 октября Минфин России выполнил обязательства перед кредиторами «Роснано» по шестой серии облигаций, выплатив долг на 9 миллиардов рублей. У института развития не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме.

АО «Роснано» — российская компания, созданная в 2011 году путём реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии». «Роснано» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах. Одобренные к финансированию проекты «Роснано» разделены на шесть кластеров: наноматериалы, оптика и электроника, медицина и фармацевтика, энергоэффективность, нанесение покрытий и модификация поверхности, специализированные фонды.

 

Ранее редакция сообщала, что одним из самых удачных активов, выращенных госкорпорацией «Роснано», является компания OCSiAl.   При этом еще несколько новосибирских активов института развития испытывают серьезные проблемы: «Лиотех» и «НЭВЗ-Керамикс»

Фото с официального Телеграмм-канала «Роснано»

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : поддержка инноваций ликвидация Роснано институт развития импортозамещение


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