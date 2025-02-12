«Тяжстанкогидропресс» завершил размещение допэмиссии

ПАО «Тяжстанкогидропресс» отчитался о завершении размещения по закрытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных акций. Как отмечается в сообщении эмитента, размещение началось 24 декабря, закончилось 7 февраля. Всего размещено 73 251 акций по цене 1 046 рублей 90 копеек за одну акцию. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 84,014%.

Напомним, первоначально допэмиссия была заявлена на 87189 акций. 27 января размещение было приостановлено по иску миноритария Павла Быковского.

— Истец полагает, что неналожение мер может привести к нарушению его прав акционера. В случае удовлетворения заявленных исковых требований при продолжении размещения истец будет вынужден повторно обращаться с исковым заявлением о применении последствий недействительности к выпущенным акциям, что приведет к существенной нагрузке на Арбитражный суд Новосибирской области, а также к существенным расходам для самого истца, — говорилось в материалах суда.

В итоге суд удовлетворил заявление акционера завода. Иных решений в отношении акций предприятия суд не принимал.

Напомним, решение о допэмиссии по закрытой подписке было принято советом директоров предприятия в сентябре и вынесено на внеочередное собрание акционеров предприятия, которое прошло в конце октября. В ноябре решением совета директоров ПАО «Тяжстанкогидропресс» утверждена цена размещения дополнительных обыкновенных акций предприятия — 1046,90 рубля за акцию.

Как отмечалось в документе, размещение предполагалось провести в два этапа. На первом каждый акционер общества вправе приобрести целое число дополнительно размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций на дату составления реестра. Не размещенные на первом этапе акции могут быть приобретены ООО «Консалтинг Плюс». По данным на июль, компании принадлежали 62% акций.

Ранее редакция сообщала о том, что национализация «Тяжстанкогидропресса» обсуждалась депутатами Госдумы совместно с Генпрокуратурой.