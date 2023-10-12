Застройщику согласовали облик гостиницы во дворе дома в Новосибирске

Департамент строительства мэрии Новосибирска 2 октября выпустил приказ о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства. Документ подписан и.о. заместителем мэра – начальником департамента Иваном Ивашиной.
Согласно документу, опубликованному муниципалитетом, застройщик планирует построить на участке гостиницу в 15 этажей площадью 157736 кв. м.
— В 2018-2019 годах во дворе нашего дома между Кошурникова 22/6 и Федосеева, 2 (Недалеко от ТРЦ «Сибирский молл». — Ред.) вырыли котлован и законсервировали. Судя по паспорту проекта, первоначально на площадке планировалось простроить учебный центр высотой 5 этажей. Однако по предписанию суда стройка была заморожена, так как объект планировали возвести слишком близко к жилому дому, — рассказала Infopro54 жительница дома Елена Р.
В начале сентября работы на площадке возобновились. Жителям стало известно, что на участке планируют возвести гостиницу в 12 этажей. Против этого строительства жители провели пикет и обратились в полицию и мэрию
— Срок действия разрешения на строительство объекта истек 10.05.2023, — подчеркнули в управлении. — До настоящего времени объект в эксплуатацию не введен. Заявление о выдаче разрешения на ввод его в эксплуатацию не поступало. Информация о корректировке проектной документации в Управлении отсутствует, изменения в разрешение на строительство объекта не вносились.
После публикации приказа о согласовании архитектурно-градостроительного облика гостиницы редакция вновь связалась с жителями дома, которые сообщили, что у них до сих пор нет никакой информации о том, что будет строиться на участке. Информационного щита на площадке до сих пор нет.
— После пикета к нам пару дней выезжал инспектор из инспекции Госстройнадзора и составил предостережение, где написал рекомендацию: осуществлять работы при наличии разрешения, выданного мэрией, и чтоб разместили паспорт объекта, — рассказала Елена Р. — Техника по-прежнему работает, люди против, никаких писем от мэрии мы не видели.
Seldon.Basis, ООО СЗ «Офис Пропертиз» создана в 2006 году, статус изменен в апреле 2023-го, микроорганизация. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, выручка за 2021-2022 год — 0, чистая прибыль за 2022 год — 45 тысяч, убыток в 2021-м — 6 млн рублей. Директор и собственник — Егор Сергеевич Панасенко, с февраля 2023 года. Ранее директором и собственником был Панасенко Сергей Борисович. Егор Панасенко — совладелец ООО «Баутехник-Инвест» (75%), Сергей Панасенко — ООО СК «Баутехник» (100%), ООО «Соцжилкомплекс» (50%). Основателем ООО СЗ «Офис Пропертиз» в 2006 году был Андрей Силков — основатель АН «Доктор Ключ».
Корреспондент Infopro54 дозвонился до ООО СЗ «Офис Пропертиз» по телефону, указанному на сайте раскрытия информации, представился и попросил комментарий. Собеседник ответил, что Егора Панасенко на месте нет, когда будет — неизвестно.
Ранее редакция сообщала о том, что на улице Связистов в Новосибирске застройщик сносит долгострой, чтобы возвести современный объект.
Фото предоставлено Еленой Р.
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