В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли четверо человек

Всего в этом сезоне было выявлено 79 случаев заболевания клещевым энцефалитом в Новосибирской области.
Как рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова на пресс-конференции, четверо умерли. Двое были укушены в Тогучинском районе, один — в Новосибирском и еще один — в Чановском районе.
Среди заболевших было также семь детей. Трое из них перенесли болезнь в тяжёлой форме. Несмотря на это, среди детей нет погибших.
— Больше 60% всех пациентов идут с поражением центральной нервной системы. Это особенно тревожит. За последние десять лет заболевание идет в сторону утяжеления, — подчеркнула Позднякова.
По словам замначальника Роспотребнадзора Новосибирской области, заболеваемость и клещевым энцефалитом, и боррелиозом в этом году снизилась по сравнению с прошлым.
За сезон клещи укусили около 14 тысяч человек, что на 20% меньше, чем в прошлом году.
Врачи настоятельно рекомендуют всем жителям Новосибирской области сделать прививку от клещевого энцефалита. Эта процедура бесплатная и доступна в любой поликлинике.
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