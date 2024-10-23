В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли четверо человек

Всего в этом сезоне было выявлено 79 случаев заболевания клещевым энцефалитом в Новосибирской области.

Как рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова на пресс-конференции, четверо умерли. Двое были укушены в Тогучинском районе, один — в Новосибирском и еще один — в Чановском районе.

Среди заболевших было также семь детей. Трое из них перенесли болезнь в тяжёлой форме. Несмотря на это, среди детей нет погибших.

— Больше 60% всех пациентов идут с поражением центральной нервной системы. Это особенно тревожит. За последние десять лет заболевание идет в сторону утяжеления, — подчеркнула Позднякова.

По словам замначальника Роспотребнадзора Новосибирской области, заболеваемость и клещевым энцефалитом, и боррелиозом в этом году снизилась по сравнению с прошлым.

За сезон клещи укусили около 14 тысяч человек, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Врачи настоятельно рекомендуют всем жителям Новосибирской области сделать прививку от клещевого энцефалита. Эта процедура бесплатная и доступна в любой поликлинике.

Ранее редакция сообщала о том, о новом штамме коронавирусной инфекции.