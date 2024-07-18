Мэрия ищет подрядчика на ремонт дорог за 74 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта трёх дорог в Калининском районе. Начальная стоимость контракта составляет 74 миллиона рублей.

Заказчиком выступает «Управление дорожного строительства». Работы будут проведены на следующих участках:

— улица Окружная от дома №10 до дома №29, корпус 1/2; — улица Новая Заря от Богдана Хмельницкого до дома №53; — полностью улица Овчукова.

В документации о закупке указано, что на дорогах требуется снятие старых слоёв покрытия и укладка новых. Также планируется поднять смотровые и ливневые колодцы, установить бортовые камни и выполнить другие работы.

Заявки принимаются до 24 июля. Работы должны быть завершены до 11 октября.

Ранее редакция сообщала о том, что дачникам СНТ «Зеленый остров» пообещали отремонтировать дорогу.