Мэрия ищет подрядчика на ремонт дорог за 74 млн рублей в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта трёх дорог в Калининском районе. Начальная стоимость контракта составляет 74 миллиона рублей.
Заказчиком выступает «Управление дорожного строительства». Работы будут проведены на следующих участках:
— улица Окружная от дома №10 до дома №29, корпус 1/2;
— улица Новая Заря от Богдана Хмельницкого до дома №53;
— полностью улица Овчукова.
В документации о закупке указано, что на дорогах требуется снятие старых слоёв покрытия и укладка новых. Также планируется поднять смотровые и ливневые колодцы, установить бортовые камни и выполнить другие работы.
Заявки принимаются до 24 июля. Работы должны быть завершены до 11 октября.
Ранее редакция сообщала о том, что дачникам СНТ «Зеленый остров» пообещали отремонтировать дорогу.
Источник фото: Freepik / Автор — aleksandarlittlewolf
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