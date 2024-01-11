Из-за коммунальной аварии глава Новосибирска провел оперативное совещание

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов провел заседание оперативного штаба с представителями коммунальных службам, специалистами департамента энергетики, ЖКХ и СГК после отключения тепла в домах и соцобъектах в Ленинском и Кировском районах города.

По сообщению ЕДДС, сегодня ночью в 1:38 от диспетчера НТСК поступила информация о дефекте на теплотрассе на левом берегу. В 1:40 поступило сообщение от об изливе воды по улице Плахотного, 72 и 107. Бригады теплоснабжающей компании направлены на место аварии.

— В связи с остановкой циркуляции на период локализации дефекта принять меры против размораживания системы отопления до 08:00 потребителей Кировского и Ленинского районов, — сообщили в НТСК.

Об аварийных отключениях информировали управляющие компании, мэрию, руководителей администраций Ленинского и Кировского районов.

На месте аварии работала техника от ДЭУ-3. Проводилось грейдирование улиц Троллейной, Демьяновской, Пермской.

Рано утром затопило трамвайные пути в районе ООТ «Хлебзавод» на Троллейной. В связи с этим были изменены маршруты трамваев №18 и №10.

На 6:35 отключены 237 объектов в Ленинском районе по отоплению и горячему водоснабжению для определения и устранения дефекта.

По информации СГК, службы устраняют дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко Работы планируют завершить сегодня к 20:00.

Ранее редакция сообщала о том, что два района левобережья Новосибирска остались без тепла и горячей воды. По факту коммунальной аварии прокуратура организовала проверку.