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В Новосибирской области усилены меры безопасности

  • 01/06/2025, 21:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирской области усилены меры безопасности
В Иркутской области 1 июня дроны атаковали воинскую часть

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнование родным и близким погибших 31 мая и 1 июня во время налета беспилотников и диверсий:

— От имени жителей Новосибирской области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, на территории Иркутской и Мурманской областей были зафиксированы атаки дронов. В Минобороны РФ сообщили, что в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

— Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны, — уточнили в ведомстве.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Усольском районе была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний.

Игорь Кобзев Иркутская область

— Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии, — написал он в телеграм-канале.

К месту атаки дронов в Усольском районе Кобзев прибыл около 20.00. Он заявил, что многое показывать нельзя из соображений безопасности, а также отметил, что фура, с которой были запущены дроны, блокирована.

— Идут оперативно-розыскные мероприятия. Угрозы жителям — нет. На участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта. Для легковых автомобилей и пассажирского транспорта организован объезд через поселок Новомальтинск по региональной дороге, которая проходит параллельно федеральной трассе. На месте работают экипажи Госавтоинспекции и сотрудники подрядной организации, обеспечивая безопасность и координацию движения, — пояснил Кобзев.

Игорь Кобзев Иркутская область беспилотники

Он обратился к жителям района и попросил доверять только официальным источникам информации.

— Сейчас многие недоброжелатели используют нейросети, чтобы показать то, чего не было. То есть — посеять панику. Не нужно на это поддаваться. Воздержитесь от обсуждения произошедшего в интернете, — попросил Игорь Кобзев.

В Брянской и Курской областях произошли диверсии на железнодорожных мостах. Как сообщил Следственный комитет России, вечером 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.

Александр Богомаз диверсия на железной дороге

— Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей.  Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, — рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Число погибших уточняется. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.

В Железногорском районе Курской области 1 июня около 3 часов ночи проходящий железнодорожный состав упал с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника.

Александр Хинштейн диверсия на железной дороге

— У 44-летнего помощника машиниста — ушиб грудной клетки, правового плечевого сустава, правового бедра. У второго помощника машиниста (40 лет) — ушиб грудной клетки, ушиб и повреждение связок правового голеностопного сустава. У 35-летнего машиниста — открытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением, рваная рана левой голени, правого бёдра и правой голени, ушиб грудной клетки и правого локтевого сустава, — рассказал в телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Андрей Травников отметил, что террористы в первую очередь пытаются получить информационный эффект.

— В Новосибирской области повышены необходимые меры безопасности. Никаких предпосылок для беспокойства нет. Прошу сохранять хладнокровие и доверять только проверенным источникам информации, — подчеркнул губернатор.

Ранее редакция сообщала о том, что участнику теракта в «Крокус Сити Холле» из Новосибирска продлили арест

Фото базовое – Infopro54, автор: Юлия Данилова, внутри текста — из телеграм-канала губернатора Брянской области Александра Богомаза, губернатора Курской области Александра Хинштейна, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : теракт диверсия атака дронов


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