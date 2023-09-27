Прокуратура опротестовала проект мэрии Новосибирска по застройке завода Синар

Прокуратура города Новосибирска опротестовала проект планировки территории завода «Синар». Об этом сообщается прокуратура Новосибирской области.

— При наличии значительных территорий для строительства жилых многоквартирных домов не предусматривает наличие территорий для застройки образовательных учреждений, объектов социальной инфраструктуры, — говорится в сообщении. — Это противоречит требованиям ст. 42 ГПК РФ и нормативам градостростроительного проектирования.

Напомним, на сайте мэрии Новосибирска был опубликован проект планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах.

На плане территория, которую сейчас занимает завод «СИНАР» отнесена к зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами с ограничением в 30 этажей. Также на площадке запланирован встроенно-пристроенных детский сад на 80 мест. В действующих правилах землепользования и застройки города Новосибирска СИНАР относится к зоне жилой среднеэтажной застройки до 8 этажей (Ж-3).

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска не знают, что будет на месте оловокомбината.