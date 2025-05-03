Новосибирцы часами стоят в огромных пробках на Гусинобродском кладбище

Не все жители Новосибирска успели посетить могилы своих близких на Радоницу, которая была во вторник, 29 апреля. Некоторые решили отправились на кладбище в первые продолжительные майские выходные. Но, как и в особый церковный день поминовения усопших, попали в автомобильную пробку.
Возмущаться пробками на выезде с Гусинобродского кладбища горожане начали еще 27 апреля. В теплый выходной день люди массово устремились на могилы близких, но попали в серьезнейшие автомобильные заторы. Машины стояли без движения из-за короткого сигнала светофора, водители по часу не могли выехать на шоссе.
Не изменилась ситуация и по прошествии Радоницы. В пятницу, 2 мая, новосибирцы вновь «застряли» у проблемного светофора.
— Гусинобродское кладбище сковала пробка. Затор начинается с территории кладбища. Причина та же: однополосный въезд на территорию кладбища, движение на котором регулирует светофор. Машины едут по одной полосе, поочерёдно пропуская встречку. Интервалы очень короткие, — справедливо возмущаются горожане.
2 мая время ожидания на светофоре, по сведениям очевидцев, составляло не менее сорока минут.
Гусинобродское шоссе давно стало головной болью дачников. В период дачного сезона люди проводят в пробках не менее четырех часов. Ситуация усугубляется тем, что эта дорога пользуется популярностью не только у самих новосибирцев, но и у жителей соседнего региона. Дело в том, что именно здесь находятся торговые объекты, где ведётся оптовая торговля.
Ранее редакция сообщала о том, что жителям Новосибирска запретили ходить на кладбища из-за сильного ветра.
Фото Infopro54, автор: Татьяна Краснова.
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