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Из-за смены имени с новосибирца не могли взыскать штраф за незаконную охоту

  • 24/02/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирец сменил имя из-за 240 тысяч штрафа за незаконную охоту
Судебные приставы объявили мужчину в розыск

В Венгеровском районе Новосибирской области охотнику суд выписали штраф за незаконную добычу природных ресурсов в размере 240 тысяч рублей. В главном управлении ФССП по региону сообщили, что браконьер не спешил исполнять решение, а пристав не смог найти его по известным адресам. Из-за этого мужчину объявили в розыск.

Через некоторое время выяснилось, что разыскиваемый проживает в Северном районе и при этом изменил имя. Соседи, проживающие по месту его рождения, рассказали приставу, что в детстве мужчину звали иначе. Как выяснилось, мужчина официально решил взять старое имя.

Когда мужчину нашли, он во всем признался приставам. При этом охотник настаивал, что сменил имя не для того, чтобы скрыться от судебных приставов.

Напомним, по данным управления ЗАГС по Новосибирской области, за 2024 год 3 048 жителей региона сменили имя. Причины смены в ведомстве не уточняют. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в 2023 году более 11 тысяч человек  в регионе сменили свои имена и фамилии. Поводом для этого чаще всего становились жизненные обстоятельства. Наиболее частым поводом у женщин становится замужество. Среди сменивших имена и\или фамилии оказались 480 мужчин.

Ранее редакция сообщала о том, что охотник убил женщину, приняв ее за дикого зверя в Новосибирской области. В отношении охотника возбуждено уголовное дело.

Источник фото: ГУФССП по Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : штраф приставы Незаконная охота власть и штрафы


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