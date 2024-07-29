Из-за задержки десятков авиарейсов прокуратура начала проверку в Новосибирске

В Новосибирске транспортная прокуратура начала проверку по факту массовых задержек рейсов в аэропорту «Толмачево». Из-за опустившегося на сибирскую столицу тумана из не могут вылететь несколько десятков самолетов. Также новосибирская авиагавань не смогла принять 30 рейсов.

— Сегодня в международном аэропорту Новосибирска в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту назначения и поздним прибытием воздушных судов объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Ютэйр», «Якутия» из городов Сочи, Сургут, Санкт-Петербург, Самара, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Иркутск, Удачный, Екатеринбург, Иркутск, Томск, Нижневартовск, Кызыл, Омск, Чита, Томск, Новокузнецк, Оренбург, Красноярск, Москва и Анталья (Турция), а также в города Эльга и Санкт-Петербург, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что на запасные аэродромы городов Новокузнецка, Томска, Кемерово и Омска направлено более 10 рейсов.

Прокуратура проводит проверку на предмет предоставления пассажирам задержанных рейсов гостиницы и обеспечения их питанием.

Напомним, авиаколлапс над Новосибирском начался ранним утром 29 июля. На город опустилась непроглядная мгла, из -за чего

в аэропорту задерживают прилет 30 рейсов. Часть самолётов долго кружила над городом и ушла на запасные аэродромы.

Как сообщает Телеграм-канал Mash Siberia, пассажиры, летевшие из Москвы авиакомпанией Smartavia, в пути уже больше 10 часов. На время дозаправки в Омске их не стали выпускать из салона, сидят взаперти. Люди жалуются на то, что на борту закончилась бутилированная вода.

Сейчас погода налаживается, воздушные суда планируют вылететь до места назначения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приступили к устранению последствий разгула стихии. Накануне на город обрушился ливень и сильный ветер. Погодная атака оставила после себя поваленные деревья, разбитые автомобили и затопленные дома.