Последствия сильного ливня и штормового ветра устраняют в Новосибирске

Городские службы устраняют последствия сильного ливня, обрушившегося на Новосибирск в воскресенье, 29 июля. По информации властей, пострадавших людей нет, однако, обрушившаяся стихия «наследила» в домах горожан и на дорогах сибирской столицы.

— В Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 22 обращения. Люди сообщили о подтоплении подвала дома на улице Республиканской и подтоплениях проезжей части на Орджоникидзе. Из-за подтопления проезжей части остановили движение троллейбусов, трамваев в Дзержинском, Кировском, Ленинском районах и в Центральном округе. К 15.00 движение общественного транспорта было восстановлено, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Поваленные сильным ветром деревья повредили автомобили на улицах Кропоткина и Потанинской, перегородили проезжую часть на Зорге, оборвали кабель на Толбухина, Серафимовича. Произошло 9 отключений электроэнергии.

Ранее редакция сообщала о том, что ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило новосибирцев о мощном ливне. По данным ведомства, в воскресенье, 28 июля в регионе пройдут местами сильные дожди, ливни, грозы, при грозах усиление ветра до 18 м/с, а по западу области — до 24 метров в секунду. МЧС просит горожан не выходить на улицу во время непогоды.