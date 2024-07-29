Жара, дожди и грозы ожидаются на предстоящей неделе в Новосибирске

На предстоящей неделе погода вновь покажет свой характер жителям Новосибирской области. По данным синоптиков, температура сначала будет постепенно снижаться до +26, но потом снова достигнет 30-градусной отметки. При этом дожди с грозами станут частыми гостями в регионе.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 29 июля в Новосибирской области местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 С и выше.

— Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, утром местами туман. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.

По данным сервиса Gismeteo, со вторника по четверг в городе и области температура воздуха прогреется до +25…+27 градусов. Но уже в пятницу, 2 августа, столбик термометра вновь достигнет 30-градусной отметки. Жара простоит до конца выходных.

В ночные часы температура воздуха составит от +16 до +19.

Всю предстоящую неделю будет переменная облачность. Дожди в регионе периодически будут появляться и сопровождаться грозами.

По народному календарю 29 июля отмечается Афиногенов день, или Финогеев день, как его называли на Руси. В старину считалось, что ко этому дню лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Вечером после работы его с песнями несли на гумно: впереди шел хозяин со снопом, за ним шествовали работники. С именинного снопа начинали молотьбу, соломой с него кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей. Часть первого зерна обязательно оставляли для посева.

В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала — быть дождю. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приступили к устранению последствий разгула стихии. Накануне на город обрушился ливень и сильный ветер. Погодная атака оставила после себя поваленные деревья, разбитые автомобили и затопленные дома.