Более половины новосибирцев хотят покинуть город ради карьерного роста и зарплаты

Исследования HH.ru показали, что 67% новосибирцев могут переехать в другой регион ради большей зарплаты и карьерного роста.

Только 23% опрошенных отказались от переезда. Это самый высокий показатель среди сибирских регионов. Также он оказался выше и общероссийского.

Большинство новосибирцев, отказавшихся от переезда, аргументировали это своим комфортом на месте проживания и нахождением родных и друзей поблизости. Всего 2 % назвали хорошие карьерные возможности в регионе как сдерживающий фактор.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще обращаться за услугами к специалистам через онлайн-площадки.