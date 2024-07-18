Более половины новосибирцев хотят покинуть город ради карьерного роста и зарплаты

Исследования HH.ru показали, что 67% новосибирцев могут переехать в другой регион ради большей зарплаты и карьерного роста.
Только 23% опрошенных отказались от переезда. Это самый высокий показатель среди сибирских регионов. Также он оказался выше и общероссийского.
Большинство новосибирцев, отказавшихся от переезда, аргументировали это своим комфортом на месте проживания и нахождением родных и друзей поблизости. Всего 2 % назвали хорошие карьерные возможности в регионе как сдерживающий фактор.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще обращаться за услугами к специалистам через онлайн-площадки.
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