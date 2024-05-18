«Прямо на столб намотались»: парень с девушкой получили тяжелые травмы в ночном ДТП в Новосибирске

В Новосибирске в дерево врезался автомобиль Toyota Carina, за рулем которого был молодой парень. От мощного удара о препятствие иномарку буквально намотало на ствол.

— Прямо на столб намотало!, — написал в соцсетях один из очевидцев жуткой аварии. — Водитель вроде как живой, но переломанный, без сознания. Была ещё пассажирка, у неё ноги переломаны, — сообщили подписчики в паблике «АСТ-54» в ВКонтакте.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, ДТП произошло поздним вечером на проспекте Дзержинского. Возле дома №33 водитель Toyota Carina не справился с управлением и врезался в дерево.

— В результате ДТП пострадали 20-летний парень и девушка, на вид 20 лет. С с тяжелыми травмами оба были госпитализированы в медицинское учреждение, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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