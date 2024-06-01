К «Европейскому берегу» предложили передвинуть мост до острова Высокий в Новосибирске

Комиссия по изменению проектов планировки мэрии Новосибирска рассмотрела предложение арендатора острова Высокий, который находится напротив жилмассива «Европейский берег», по переносу планируемого моста ближе к жилым домам. Об этом говорится в телеграм-канале «Коалиции Новосибирск 2020».

По действующему проекту планировки остров должен соединяться с городом двумя мостами. Первый предполагается построить на месте самовольной дамбы, второй у «Евроберега» в створе улицы 2-й Водопроводной. Арендатор земельного участка ООО «Альфа» предложил передвинуть перспективный мост ближе к створу улицы 2-й Обской. То есть дорога пройдёт прямо под окнами жилого дома №42 по улице Владимира Заровного, и около новой набережной, уточняется в сообщении.

— Интересен и сам проект реализации объекта. В приложенном к решению проекте предлагается строить не мост, а просто отсыпать новую дамбу с 3-х метровыми водопропускными арками, — комментируют в коалиции. — Сегодня остров соединён с городом насыпной дамбой.

Комиссия взяла предложение в работу.

Напомним, в январе 2024 года жители микрорайона «Европейский берег» обратились с жалобами к губернатору области Андрею Травникову, и.о. мэра Новосибирска Олегу Клемешову и прокурору Новосибирской области Андрею Бучману по поводу работ на острове Высокий.

ООО «Альфа» планировало построить капитальный объект «Здание гостиницы, яхт-клуба» на острове Высокий. Разрешение на строительство мэрия Новосибирска выдала в 2014 году. После этого изменения в разрешения вносились 5 раз в связи с продлением срока его действия. В 2022 году мэрия отказала застройщику в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Компания посчитала это решение незаконным и обратилась в суд, который посчитал обоснованным вывод УАСИ мэрии.

По данным Seldon.Basis, ООО «Альфа» создано в 2007 году. С 2019 года директором и учредителем (25%) ООО «Альфа» является Тимур Саттаров. Еще 25% компании принадлежат его супруге Ольге Гребенюк, 50% — Андрею Воронову. Уставный капитал компании ― 10 тысяч рублей, выручка в 2022 году — 0, чистая прибыль — 94 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что водозащитные дамбы планируют построить на реке Обь и на реке Иня для реализации КРТ «Куба».