Жители Европейского берега обнаружили, что на острове Высокий начались работы

Жители микрорайона «Европейский берег» обратились с жалобами к губернатору области Андрею Травникову, и.о. мэра Новосибирска Олегу Клемешову и прокурору Новосибирской области Андрею Бучману. Письма были направлены 29 января.
Судя по письму и видео (имеется в распоряжении редакции), люди жалуются на то, что на острове Высокий напротив микрорайона «Европейский берег» начались строительные работы: идет вырубка деревьев, машины завозят грунт, на острове работает тяжелая техника. В письме подчеркивается, что работы преимущественно ведутся в ночное время.
Жители напоминают, что у застройщика — арендатора острова ― отозвано разрешение на строительство на этой территории. Кроме того, суд признал создание дамбы к острову незаконным. Сейчас по делу назначена экспертиза, результаты которой будут рассматриваться в суде не ранее апреля. Как отмечалось на судебных заседаниях, разрешение на строительство у застройщика отозвано, говорится в письме.
В домовом чате жители сообщают, что ранее обращались в прокуратуру Октябрьского района с этими вопросами, но не получили ответа:
— Я писал заявление с просьбой разобраться в ситуации в прокуратуру Октябрьского района в октябре 2023 года. До сих пор не ответили, — пишет Антон С.
— Мое заявление безответно пылится там же с 6 декабря, — добавляет Евгения.
Напомним, ООО «Альфа» планировало построить капитальный объект «Здание гостиницы, яхт-клуба» на острове Высокий. Разрешение на строительство мэрия Новосибирска выдала в 2014 году. После этого изменения в разрешения вносились 5 раз в связи с продлением срока его действия. В 2022 году мэрия отказала застройщику в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Компания посчитала это решение незаконным и обратилась в суд.
По данным Seldon.Basis, ООО «Альфа» создано в 2007 году. С 2019 года директором и учредителем (25%) ООО «Альфа» является Тимур Саттаров. Еще 25% компании принадлежат его супруге Ольге Гребенюк, 50% — Андрею Воронову. Уставный капитал компании ― 10 тысяч рублей, выручка в 2022 году — 0, чистая прибыль — 94 тысячи рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что министр предложил сдать остров Кораблик в аренду.
Фото и видео предоставлены жительницей микрорайона «Европейский берег» Анастасией.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru