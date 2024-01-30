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Жители Европейского берега обнаружили, что на острове Высокий начались работы

  • 30/01/2024, 16:54
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Жители Европейского берега обнаружили, что на острове Высокий начались работы
Ранее суд признал незаконным возведение дамбы к острову, а разрешение на строительство у его арендатора закончилось в 2023 году.

Жители микрорайона «Европейский берег» обратились с жалобами к губернатору области Андрею Травникову, и.о. мэра Новосибирска Олегу Клемешову и прокурору Новосибирской области Андрею Бучману. Письма были направлены 29 января.

Судя по письму и видео (имеется в распоряжении редакции), люди жалуются на то, что на острове Высокий напротив микрорайона «Европейский берег» начались строительные работы: идет вырубка деревьев, машины завозят грунт, на острове работает тяжелая техника. В письме подчеркивается, что работы преимущественно ведутся в ночное время.

Жители напоминают, что у застройщика — арендатора острова ― отозвано разрешение на строительство на этой территории. Кроме того, суд признал создание дамбы к острову незаконным. Сейчас по делу назначена экспертиза, результаты которой будут рассматриваться в суде не ранее апреля. Как отмечалось на судебных заседаниях, разрешение на строительство у застройщика отозвано, говорится в письме.

 

Все острова около Новосибирска в муниципальной собственности

— Мы считаем, что до завершения суда по дамбе никакие работы на острове проводить нельзя. Просим незамедлительно приостановить работы и взять ситуацию на личный контроль, — пишет от лица жителей председатель ТОС «Европейский берег» Максим Егоров.

В домовом чате жители сообщают, что ранее обращались в прокуратуру Октябрьского района с этими вопросами, но не получили ответа:

— Я писал заявление с просьбой разобраться в ситуации в прокуратуру Октябрьского района в октябре 2023 года. До сих пор не ответили, — пишет Антон С.

— Мое заявление безответно пылится там же с 6 декабря, — добавляет Евгения.

Напомним, ООО «Альфа» планировало построить капитальный объект «Здание гостиницы, яхт-клуба» на острове Высокий. Разрешение на строительство мэрия Новосибирска выдала в 2014 году. После этого изменения в разрешения вносились 5 раз в связи с продлением срока его действия. В 2022 году мэрия отказала застройщику в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Компания посчитала это решение незаконным и обратилась в суд.

Министру природных ресурсов нужны деньги на снос незаконной дабы в Новосибирске

Министру природных ресурсов нужны деньги на снос незаконной дамбы в Новосибирске

 Судя по материалам суда, он посчитал обоснованным вывод УАСИ мэрии об отсутствии оснований для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию по целому ряду причин:

  • В уполномоченный орган представлены не все документы, которые необходимы для выдачи обществу разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
  • Параметры построенного объекта капитального строительства не соответствуют проектной документации, на основании которой выдано разрешение на строительство.
  • Обществом при обращении с заявлением от 13.05.2022 была представлена схема планировочной организации земельного участка, однако представленная схема не принята мэрией как надлежащая.
  • На представленной схеме было отображено фактически выполненное строительство и благоустройство, которое не соответствовало проектной документации.
  • На схеме отсутствовал второй проезд к земельному участку, а также сквозной проезд на соседний остров (устройство их предусмотрено проектной документацией), то есть имелись недостатки, требующие устранения.

снос дамбы на реке Обь

Новосибирская прокуратура потребовала снести незаконную дамбу на реке Обь

В итоге в январе 2023 года суд отказал застройщику в иске. Решение устояло в апелляции и кассации. При этом в апреле Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в Центральный районный суд Новосибирска с иском к Верхне-Обскому бассейновому водному управлению. Надзорное ведомство потребовало демонтировать дамбу, которая ведет к острову Высокий. В конце октября суд назначил проведение экспертизы дамбы.

По данным Seldon.Basis,  ООО «Альфа» создано в 2007 году. С 2019 года директором и учредителем (25%) ООО «Альфа» является Тимур Саттаров.  Еще 25% компании принадлежат его супруге Ольге Гребенюк, 50% — Андрею Воронову. Уставный капитал компании ― 10 тысяч рублей, выручка в 2022 году — 0, чистая прибыль — 94 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что министр предложил сдать остров Кораблик в аренду

Фото и видео предоставлены жительницей микрорайона «Европейский берег» Анастасией.

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : остров в Новосибирске Застройка острова Европейский берег


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