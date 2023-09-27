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Замгенпрокурора России посетил завод искусственного волокна в Новосибирске

  • 27/09/2023, 16:21
Автор:
Дмитрий Демешин в Новосибирске
Демешин встретился с коллективом предприятия, а также Советом ветеранов предприятия.

Замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин посетил Новосибирский завод искусственного волокна. На этом заводе производят взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Визит состоялся 26 сентября.

Дмитрий Демешин встретился с коллективом, а также советом ветеранов предприятия.

— Развитие и расширение производства оборонной продукции, техническое перевооружение и модернизация предприятий, повышение уровня заработной платы его работников и защита их социальных прав являются приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры, — говорится в сообщении

Ранее редакция сообщала о том, что на предприятиях ОПК региона ждут 2 тыс. сотрудников.

Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в Вконтакте 

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : оборонное предприятие зампрокурора в Новосибирске Дмитрий Демешин в Новосибирске


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