Замгенпрокурора России посетил завод искусственного волокна в Новосибирске

Замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин посетил Новосибирский завод искусственного волокна. На этом заводе производят взрывчатку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Визит состоялся 26 сентября.

Дмитрий Демешин встретился с коллективом, а также советом ветеранов предприятия.

— Развитие и расширение производства оборонной продукции, техническое перевооружение и модернизация предприятий, повышение уровня заработной платы его работников и защита их социальных прав являются приоритетными направлениями деятельности органов прокуратуры, — говорится в сообщении

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