К какому курсу рубля в январе 2024 года готовиться новосибирцам

В начале декабря рубль активно дешевел: доллар превышал 93,5 руб., но затем этот импульс был полностью нивелирован. В середине месяца российская валюта возобновила ослабление, однако в последние сессии уходящего года вновь отыграла почти все потери декабря к доллару на фоне его активного снижения на мировом рынке, напоминает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

— Несмотря на то что в конце года традиционно происходит увеличение спроса на импорт из-за всплеска трат государственного и частного секторов, рубль избежал устойчивой нисходящей динамики. Этому способствовала высокая ключевая ставка, охлаждающая потребительскую активность. Кроме того, введенные в октябре большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки выступают дополнительным стабилизирующим фактором для рубля, — констатирует эксперт.

Он напомнил, что в январе по статистике рубль также показывал худшие результаты, как и в декабре. По мнению аналитика, это обычно является следствием инерции динамики конца года, а также пониженной ликвидности начала нового.

— В январе вероятно сохранение благоприятного воздействия тех факторов, которые удержали рубль от просадки в конце года, обычно происходящей из-за традиционного для этого периода всплеска спроса на иностранную валюту, — комментирует Дмитрий Бабин. — В то же время возможное усиление негативного влияния сырьевого фактора будет сдерживать рубль от устойчивого укрепления. Поэтому базовый сценарий предполагает, что в начале 2024 года доллар останется в диапазоне предыдущих нескольких месяцев, который может сузиться до границ 90–92 руб.

Эксперт также отметил, что юань сохраняет статус самой ликвидной валюты на российском рынке.

— Объем торгов парой CNY/RUB TOM зачастую превышает совокупный показатель пары USD/RUB и EUR/RUB TOM. Кроме увеличения доли китайской валюты во внешней торговле РФ, это обусловлено усилением опасений многих участников рынка по поводу возможных ограничений на операции с валютами недружественных стран, — пояснил он. — В январе 2024 года китайский юань на мировом рынке может возобновить снижение из-за сохранения ключевых проблем экономики КНР, которые способны проявить в начале года признаки усугубления. В этом случае пара USD/CNY может вернуться в район 7,15. В результате у нас при реализации базового сценария юань будет находиться в коридоре 12,6–12,9 руб.

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