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К концу года COVID-19 может стать обычным простудным вирусом

  • 06/07/2022, 16:20
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К концу года COVID-19 может стать обычным простудным вирусом
Однако на сегодняшний день в некоторых регионах заболеваемость все еще остается высокой, поэтому о завершении пандемии пока говорить рано, считают эксперты.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что новые волны коронавируса, в том числе и те, что дойдут до России, будут умеренными. И в конце 2022 года Всемирная организация здравоохранения может объявить о завершении пандемии, сообщает КП-Новосибирск.

Академик Сергей Нетёсов согласен с мнением коллеги.

— Говорить о конце пандемии сейчас – рано, но можно ожидать того, что к концу года COVID-19 может стать обычным простудным вирусом. Таких много – больше 10. Либо он просто исчезнет с лица земли, — рассказал Горсайту Сергей Нетёсов.

По его мнению, группы риска по-прежнему должны соблюдать меры предосторожности – вакцинироваться, носить маски.

— Добавлю, сейчас дорабатывается вакцина против варианта омикрон. Ожидается, что к началу сентября она будет готова для массового применения.  Тем, кто не болел ковидом в течение последнего полугодия, я бы рекомендовал привиться, — советует академик Нетёсов.

Фото: pixabay.com — fernandozhiminaicela

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ученые пандемия ковид ВОЗ


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