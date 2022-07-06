Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что новые волны коронавируса, в том числе и те, что дойдут до России, будут умеренными. И в конце 2022 года Всемирная организация здравоохранения может объявить о завершении пандемии, сообщает КП-Новосибирск.

Академик Сергей Нетёсов согласен с мнением коллеги.

— Говорить о конце пандемии сейчас – рано, но можно ожидать того, что к концу года COVID-19 может стать обычным простудным вирусом. Таких много – больше 10. Либо он просто исчезнет с лица земли, — рассказал Горсайту Сергей Нетёсов.

По его мнению, группы риска по-прежнему должны соблюдать меры предосторожности – вакцинироваться, носить маски.