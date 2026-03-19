Новосибирские учёные создают аппарат для доставки донорских сердец по России

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина определили оптимальные параметры для длительного хранения донорского сердца. Результаты экспериментов лягут в основу первого российского транспортировочного аппарата, способного доставлять органы в любой регион страны. Разработка устройства начнется в 2027 году и займет около двух лет, сообщил руководитель проекта, старший научный сотрудник центра Максим Жульков.

Традиционный метод консервации сердца предполагает его охлаждение и остановку, что ограничивает время доставки четырьмя часами. Ранее новосибирские ученые разработали технологию аутоперфузии, позволяющую сохранять орган функционирующим дольше. Новая методика, основанная на контроле ключевых физиологических параметров, увеличивает это окно до десяти часов.

— Решающую роль играет, конечно, режим перфузии и оптимальным является контроль потока крови, а не артериального давления. Это очень важный параметр, который позволяет нам более безопасно или с большей вероятностью достичь восстановления функции сердца. Не усугубить эту функцию, без того лишенную, сокращенную, но улучшить, реабилитировать орган, — сказал Жульков.

Выводы были сделаны по итогам серии экспериментов на мини-пигах. Исследователи моделировали остановку сердца с последующей реанимацией, чтобы отследить процессы восстановления тканей. Выяснилось, что после периода ишемии функция сердца снижается, однако ее можно восстановить до исходного уровня с помощью специальных препаратов.

В частности, ученые рассматривают возможность использования неопиатных аналогов лей-энкефалина. Как уточнил Жульков, важным условием является то, что испытываемые соединения обладают доказанным защитным действием, но при этом не проникают через гематоэнцефалический барьер, что критически важно для протоколов забора органов.

— Эти препараты не проникают в головной мозг. Их можно было бы использовать на этапе перед забором органа, чтобы подготовить его к последующей трансплантации, — добавил ученый.

Сейчас исследователи готовятся к инжиниринговому этапу: проектированию и сборке портативного аппарата. Новая система должна обеспечить доставку донорских сердец на расстояние до нескольких тысяч километров, что покроет потребности в трансплантации по всей стране.

