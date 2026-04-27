Новосибирские ученые объявили о создании вируса, разрушающего раковые клетки

Специалисты Новосибирского государственного университета разработали онколитический вирус с модифицированным геномом, включающим иммуностимулирующий компонент. По предварительным данным, этот вирус способен эффективно уничтожать злокачественные клетки, оказывая минимальное воздействие на здоровые ткани. Информация об этом опубликована на официальном сайте университета.

Магистрантка первого года обучения Анастасия Пак исследует свойства онколитического вируса на основе аденовируса 6 серотипа. Работа проводится в лаборатории новых биомедицинских технологий Новосибирского государственного университета (ФЕН НГУ). Анастасия сотрудничает с младшим научным сотрудником Дарьей Забелиной. Руководит проектом доктор биологических наук, профессор, академик РАН Сергей Нетесов.

— Результаты проведенных исследований говорят о том, что нам удалось сконструировать онколитический вирус, заражающий только опухолевые клетки. В природе такой вирус не встречается — он может быть получен только в лабораторных условиях, — цитирует Анастасию Пак пресс-служба НГУ.

Все эксперименты проводились in vitro, то есть на клеточных линиях. В роли здоровых клеток выступили фибробласты (клетки соединительной ткани) и кератиноциты (клетки эпидермиса) человека. Патологические клетки были представлены линиями аденокарциномы легкого. Во второй половине этого года запланировано исследование, в котором онколитический вирус будет применяться в сочетании с химиотерапией на клеточных линиях.

Сейчас в различных странах активно разрабатываются и начинают применяться в клинической практике онколитические препараты, созданные на основе вирусов.

Анастасия Пак отметила, что в последние годы выяснилось: онколитические вирусы, воздействуя на опухолевые клетки, не только разрушают их, но и активируют иммунную систему. Этот процесс включает высвобождение опухолевых антигенов и стимуляцию факторов опасности, что заставляет иммунные клетки атаковать опухоль. Также вирус запускает выработку противовоспалительных цитокинов, усиливая противоопухолевый ответ. В результате он способен не только уничтожить первичный опухолевый очаг, в который его ввели инъекционно, но и поразить метастазы в других частях организма.

