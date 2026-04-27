Новосибирские ученые объявили о создании вируса, разрушающего раковые клетки

Автор: Артем Рязанов

Сейчас во многих странах разрабатывают и начинают использовать онколитические препараты на основе вирусов

Специалисты Новосибирского государственного университета разработали онколитический вирус с модифицированным геномом, включающим иммуностимулирующий компонент. По предварительным данным, этот вирус способен эффективно уничтожать злокачественные клетки, оказывая минимальное воздействие на здоровые ткани. Информация об этом опубликована на официальном сайте университета.

Магистрантка первого года обучения Анастасия Пак исследует свойства онколитического вируса на основе аденовируса 6 серотипа. Работа проводится в лаборатории новых биомедицинских технологий Новосибирского государственного университета (ФЕН НГУ). Анастасия сотрудничает с младшим научным сотрудником Дарьей Забелиной. Руководит проектом доктор биологических наук, профессор, академик РАН Сергей Нетесов.

— Результаты проведенных исследований говорят о том, что нам удалось сконструировать онколитический вирус, заражающий только опухолевые клетки. В природе такой вирус не встречается — он может быть получен только в лабораторных условиях, — цитирует Анастасию Пак пресс-служба НГУ.

Все эксперименты проводились in vitro, то есть на клеточных линиях. В роли здоровых клеток выступили фибробласты (клетки соединительной ткани) и кератиноциты (клетки эпидермиса) человека. Патологические клетки были представлены линиями аденокарциномы легкого. Во второй половине этого года запланировано исследование, в котором онколитический вирус будет применяться в сочетании с химиотерапией на клеточных линиях.

Сейчас в различных странах активно разрабатываются и начинают применяться в клинической практике онколитические препараты, созданные на основе вирусов.

Анастасия Пак отметила, что в последние годы выяснилось: онколитические вирусы, воздействуя на опухолевые клетки, не только разрушают их, но и активируют иммунную систему. Этот процесс включает высвобождение опухолевых антигенов и стимуляцию факторов опасности, что заставляет иммунные клетки атаковать опухоль. Также вирус запускает выработку противовоспалительных цитокинов, усиливая противоопухолевый ответ. В результате он способен не только уничтожить первичный опухолевый очаг, в который его ввели инъекционно, но и поразить метастазы в других частях организма.

Источник фото: нейросеть Алиса

Машинам не уйти от камер: в НГТУ создали систему для отслеживания быстродвижущихся объектов

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ-НЭТИ) создали программное обеспечение для выявления и отслеживания быстродвижущихся элементов в видеопотоке. Решение базируется на технологиях компьютерного зрения, нейросетевых моделях и алгоритмах мультиобъектного трекинга.

Программа предназначена для решения задач, требующих стабильной аналитики в сложных условиях съемки, таких как высокая скорость перемещения объектов, нечеткое изображение на кадрах и частичное перекрытие картинки. По словам Егора Антонянца, ассистента кафедры автоматизированных систем управления факультета автоматики и вычислительной техники, система способна обрабатывать видео в реальном времени и формировать траектории движения объектов, сохраняя их идентификаторы между кадрами.

Самых «теряющихся» питомцев в Новосибирске определила нейросеть

Автор: Юлия Данилова

Команда PetKa, сервиса «Лаборатории Касперского» для поиска пропавших питомцев в городах, совместно с Pet911 — всероссийской системой защиты животных — проанализировали, какие питомцы чаще всего терялись в Новосибирской области в 2025 году.

— Статистика потерь — это живой срез того, как меняется культура содержания животных в России. Радует, что с каждым годом питомцев находят быстрее, а число найденных неуклонно растёт. И всё же лучшая защита от потери закладывается ещё до того, как питомец появился в доме: чем глубже будущий владелец изучит характер и особенности выбранной породы, тем спокойнее и безопаснее сложится их совместная жизнь, — поясняет Алексей Громов, кинолог, зоопсихолог Pet911.ru.

«Живые» портреты предлагают устанавливать на улицах, в школах и музеях Новосибирска (видео)

Мир вокруг меняется с каждым днем все быстрее. То, что еще вчера казалось фантастикой — голосовые помощники на улицах, дополненная реальность в путеводителях, интерактивные экраны, отвечающие на вопросы, — сегодня стало привычной нормой для жителей мегаполисов по всему миру. Крупные города один за другим внедряют цифровые решения в туристическую, культурную и образовательную сферы. Лондон, Дубай, Шанхай, а в России — Москва, Казань, Санкт-Петербург и даже некоторые региональные центры уже активно используют «умные» стенды, виртуальных гидов и системы на базе искусственного интеллекта для привлечения посетителей и повышения качества услуг.

Например, Китай активно внедряет трехмерных помощников в виде анимации — это заметный шаг вперед в области цифрового взаимодействия. Однако даже Китай пока не сделал своих исторических личностей в формате «живых» диалоговых портретов. В России же такие решения уже существуют и успешно работают: отечественная технология позволяет говорить с Пушкиным, Менделеевым, Королевым и другими выдающимися соотечественниками как с живыми собеседниками. Об этом редакции Infopro54 рассказал директор ООО «ИТ Сфера» (работает на рынке информационных технологий) Александр Митяев.

Инженеры из Новосибирска передали данные на 600 метров через обычную розетку

Автор: Артем Рязанов

Бизнесмены из Новосибирска достигли значительных успехов в области передачи данных через электрические сети, установив новый мировой рекорд по дальности сигнала с использованием обычной розетки. Инновационная технология обеспечивает передачу информации на расстояние до 600 метров, что в три раза превышает возможности зарубежных аналогов. Об этом заявил Сергей Голубицкий, представляющий комитет по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и возглавляющий ООО «Арти-Электроникс». Презентация разработки состоялась на форуме «Добыча. Обогащение. Металлургия».

— Способы и методы обработки сигнала позволили передавать информацию по кабелю СИП 4*16, примерно, на 550-570 метров («точка-точка»), при мировом показателе на данном типе кабеля не более 200-250 метров, — сообщил Сергей Голубицкий.

Инженер из НГТУ создал портативный влагомер для зерна

Автор: Артем Рязанов

Студент четвертого курса факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Егор Чикулаев создал портативный влагомер для измерения влажности зерна. Устройство работает на основе диэлькометрического метода, который определяет содержание влаги по изменению диэлектрической проницаемости материала.

Отличительная черта новосибирской разработки — высокая точность: прибор обеспечивает абсолютную погрешность измерения не более ±0,5%, а типичное значение составляет ±0,25%. Добиться таких показателей удалось за счет продуманной конструкции емкостного датчика и оптимальных схемотехнических решений.

Большинство россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

Россияне, как оказалось, не испытывают значительных опасений перед новыми технологиями, даже если понимание их работы остается поверхностным. Исследование*, проведенное ВТБ в преддверии конференции Data Fusion, выявило, что подавляющее большинство (около 70%) респондентов готовы доверить бытовые хлопоты человекоподобным роботам и даже допускают возможность совместного проживания. В основе функционирования интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные. Ежедневно россияне генерируют огромные объемы информации о себе, активно используя интернет, финансовые сервисы и различные цифровые платформы. Тем не менее уровень осведомленности о самих технологиях остается низким: лишь каждый пятый опрошенный имеет четкое представление о больших данных, несмотря на их растущее влияние на повседневную жизнь и профессиональную деятельность.

Лишь 20% россиян могут четко объяснить, что такое большие данные. Примерно половина участников опроса (48%) слышала этот термин, но не уверена в его значении, а 32% респондентов признаются, что совсем не знают, о чем идет речь. Парадоксально, но несмотря на низкую осведомленность, россияне активно погружены в цифровую среду. 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, формируя таким образом свои «цифровые профили». Особенно активны жители Центрального федерального округа, где доля ежедневных пользователей таких сервисов достигает 72%. Еще 24% россиян используют их 2-3 раза в неделю, а 9% — раз в неделю или реже.
Также 62% опрошенных ежедневно используют банковские карты или мобильные приложения, 29% — 2-3 раза в неделю, и 5% — раз в неделю. Стоит отметить, что никто из респондентов не выбрал вариант «никогда». Сервисом «Госуслуги» регулярно (не реже раза в месяц) пользуются 54% опрошенных.

