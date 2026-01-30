Новосибирские учёные разрабатывают портативный комплекс для переработки пластика

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ учёные трудятся над созданием компактного устройства для переработки пластиковых отходов. Эта идея возникла неожиданно: студенты, у которых закончился материал для 3D-принтера, по пути за новой партией сырья увидели, как на свалку привозят целый контейнер пластиковых бутылок. Осознание того, что можно использовать бесплатное сырьё, которое в противном случае будет выброшено, подтолкнуло их к разработке нового устройства.

За несколько недель команда изучила тему и разработала компактную установку, которая работает по принципу промышленных линий, но в меньшем масштабе. Устройство измельчает пластиковый мусор, плавит его в экструдере и затем формирует готовое изделие или пруток для 3D-печати. Модульная конструкция позволяет настраивать систему под различные типы пластика и задачи.

Разработчики подчеркивают, что этот комплекс способен организовать локальный цикл переработки прямо в мастерской или на малом производстве, снижая затраты на сырье и уменьшая количество отходов.

Напомним, в октябре 2025 года участники рынка раздельного сбора отходов заявляли, что он практически прекратил свое существование в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами.