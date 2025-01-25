Стипендии новосибирских студентов планируют довести до прожиточного минимума

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение очередной законопроект о повышении стипендии студентов вузов до величины прожиточного минимума.

Как отмечают разработчики документа, с 1 сентября 2024 года в России минимальный размер стипендии для студентов вузов составляет 2067 рублей в месяц. Стипендии для студентов профучилищ еще ниже — 539 рублей. Эти суммы незначительные и не отвечают тем целям, ради которых стипендия была введена. Они вынуждают студентов искать подработку.

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко отметил, что партия «Справедливая Россия — За правду» тоже неоднократно выступала за повышение минимального размера стипендии до уровня прожиточного минимума. Он констатировал, что месячной государственной академической стипендии хватает лишь на хлеб раз в два дня и бутылку молока раз в пять дней.

Напомним, прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, на которую человек может приобрести все необходимое для закрытия базовых потребностей. В Новосибирской области его величина с 1 января 2025 года составила 17 378 рублей на душу населения (в 2024 году —15317 рублей, в 2023 году — 14 728 рублей).

На территории Новосибирской области действует 22 вуза и филиала, в которых обучается почти 105 тысяч студентов. Вузы региона готовят специалистов по более 500 направлений. В 2024 году количество бюджетных мест превысило 15 тысяч. Две трети бюджетных мест пришлись на инженерные направления подготовки и IT.

Ранее редакция сообщала, что Госдума поддерживает отказ от бакалавриата в отечественных вузах.