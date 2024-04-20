Кто будет вести семьеведение в новосибирских школах — пока непонятно

С 1 сентября 2024 года для учеников старших классов вводится предмет «Семьеведение». Редакция Infopro54 попыталась выяснить, кто будет его преподавать в новосибирских школах.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции корреспондента переадресовали в областное министерство образования.

— В настоящее время в министерство образования Новосибирской области не поступали рекомендации по ведению курса внеурочных занятий «Семьеведение» в образовательных организациях, — говорится в ответе, полученном Infopro54 за подписью заместителя министра Владимира Щукина.

В ответе также отмечается, что школы обладают автономией, то есть сами могут принимать решения, которые касаются образовательной, научной и прочей деятельности.

— Рабочая программа воспитания во всех образовательных организациях содержит вопросы, касающиеся формирования традиционных российских семейных ценностей, — подчеркнул Владимир Шукин.

В НГУ редакции пояснили, что пока не видели методических рекомендаций по данному курсу.

Учителя новосибирских и областных школ, опрошенные корреспондентом редакции, заявили, что пока не слышали о том, что предмет будет вводиться с 1 сентября. Не было и разговора о том, кто его будет преподавать.

— Специалистов, которые могли бы грамотно преподавать семьеведение, сегодня нет вообще. В педагогическом университете, насколько мне известно, в программе «Семейная психология» такого предмета нет. В НГУ в рамках семейной терапии и психологии у нас также не было этого предмета. Лично мне вообще непонятно, как школы планируют выходить из этой ситуации, — говорит клинический психолог компании ООО «Новое качество» Ирина Григорьева. — Ее особенно усугубляет тот факт, что, по моей экспертной оценке, среди педагогов много одиноких и разведенных.

По ее словам, если «Семьеведение» будет преподавать неподготовленный человек, то есть риск, что детям тема не зайдет вообще.

— Курс планируют преподавать в старшей школе, но в этом возрасте дети переживают подростковый бунт, в том числе против семьи. Как они будут воспринимать информацию и усваивать ее — непонятно, — рассуждает Ирина Григорьева.

В НГПУ корреспонденту Infopro54 пояснили, что подготовка специалистов по «Семьеведению» в вузе пока не ведется. Но есть проекты, которые действуют практически в том же направлении, например «Родительский онлайн-университет», которому уже 4 года. Как отмечается в материале, опубликованном на сайте НГПУ, в 2023 году по госзаданию центр должен был оказать 150 тысяч консультационных услуг, а в итоге их число превысило 153 тысячи, из них примерно 70% были оказаны через «Родительский онлайн-университет».

По словам руководителя регионального ресурсного центра «Семья и дети» НГПУ Ольги Игнатенко все, кто работает в системе образования и учился в педагогическом вузе, проходили дисциплину «Психология семьи и семейного воспитания», где говорится о том, что такое семья, брак, что в себя включают семейные функции, виды семейных отношений, рассказывается о воспитательной роли родителей, воспитательном потенциале семьи.

— Безусловно, чтобы преподавать «Семьеведение», необходимо пройти дополнительное обучение, — комментирует эксперт. — На наш взгляд, это должен быть не урок в его стандартном понимании, а деликатный разговор между педагогом и ребенком. Возможно, в форме круглого стола, коворкинга, чтобы детям было интересно.

Ольга Игнатенко полагает, что работать с новым предметом, который вводится не как отдельный урок, а в рамках внеклассных мероприятий, рассказывать о семье, о взаимоотношениях внутри семьи, о супружеских и родительско-детских взаимоотношениях может педагог-психолог, классный руководитель, социальный педагог, то есть необходимые специалисты в школах уже есть.

— «Семьеведение» — очень актуальная тема для молодежи. Когда я веду психологию семьи и семейного воспитания у студентов, то вижу их заинтересованность. У них возникает много вопросов, связанных с родительской семьей, с построением своих взаимоотношений, в том числе своей студенческой семьи. Мне кажется, важно и правильно, что наше государство в лице Минпросвещения вводит этот предмет в школах, — подчеркнула собеседница Infopro54.

В начале апреля на совещании у президента РФ заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказывала, что предмет «Семьеведение» будет проходить в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы.

— Хочу сразу отметить, что это не будет уроком в привычном понимании. Важно, чтобы это был доверительный и деликатный разговор между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи, — цитирует Татьяну Голикову пресс-служба Минпросвещения РФ.

При этом она напомнила, что в школах и колледжах страны сегодня работают более 37 тысяч советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Как пояснили опрощенные редакцией представители новосибирских школ, в регионе «Разговоры о важном» ведут классные руководители. Что касается советников, то этим людям предлагали дополнительную нагрузку, и после получения согласия они проходили обучение и приступали к обязанностям. По данным правительства Новосибирской области, в регионе 700 советников директоров школ и колледжей по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями. Они будут поддерживать и развивать инициативы школьников, педагогов и родителей, а также проводить значимые федеральные программы в образовательные организации.

Ранее редакция рассказывала о том, что в одной из школ Новосибирска обсудили семейные ценности и угрозы для подростков. Мероприятие прошло в формате дискуссии и мастер-классов.