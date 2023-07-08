К парку Каменка построят подъездную дорогу

— Проконтролировал ход работ по созданию новых зелёных зон Новосибирска, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в телеграм-канале. — В Дзержинском районе полным ходом идёт благоустройство парка в пойме реки Каменки. Здесь прокладываются дорожки и экотропы, оформляется событийная поляна, строятся мосты и большая парковка, ведётся внешняя отделка визит-центра.

По словам главы города, в июле начнется создание подъездной дороги к парку.

Напомним, территория в пойме реки Каменки в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, Есенина, Трактовой, Волочаевской входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» приоритетного федерального проекта «ЖКХ и Городская среда». Выполнение первого этапа благоустройства оценивается почти в 300 млн рублей. Начало выполнения работ — 25 апреля 2022 года, завершение — 15 октября 2023 года. Работы ведет ООО «ПСК «Развитие».

Основная идея парка — формирование ландшафтно-прогулочной территории, затопляемой в весеннее половодье. Функциональное зонирование парка выстроено в соответствии с ежегодными колебаниями уровня воды. В затапливаемой части реки не планируется никаких объектов. Дорожки располагаются на приподнятых мостках, которые могут затапливаться.

Ранее редакция рассказывала о том, что парк «Арена» пришлось восстанавливать после Дня города.