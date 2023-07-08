Новосибирцы нашли в районе бывшего села Бугры остатки дореволюционной мельницы

— Вчера жители Бугров отыскали-откопали жернов. Один из старожилов подсказал, что здесь еще до революции и до 50-х годов была мельница. И вот только в 2023-ем снова нашли это место, — написала в своем телеграм-канале депутат горсовета Светлана Каверзина. — Это верхний жернов. Где-то есть ещё нижний, он раза в полтора должен быть больше. Может, и он отыщется…

Позже депутат написала, что на месте раскопок нашли остатки фундамента дореволюционной мельницы.

— Кирпич, если что, просто лежал рядом, видать вывалился из кладки. По нему и нашли. А так все землей и зеленью затянуто, — добавила Каверзина.

В группе «Бугринского комитета» ВКонтакте сообщается, что бугринская коллекция пополнилась достойным экспонатом: каменными жерновами от одной из бугринских мельниц.

— По воспоминаниям старожил она работала на территории Бугров до 1953 года и очередь к ней из обозов с пшеницей выстраивалась до самой Оби, — поясняется в сообщении.

По данным Музея Новосибирска, село Бугры было основано в начале XIX века. После основания Новосибирска постепенно вошло в состав Кировского района города.

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